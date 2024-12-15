18 свиней и 10 поросят погибли в пожаре под Новосибирском

За сутки 12 раз пожарно-спасательные подразделения реагировали на происшествия в Новосибирской области. Пожарные потушили 7 возгораний и ликвидировали последствия 5 ДТП.
Например, 14 декабря в селе Шайдурово Сузунского района произошёл пожар. На момент прибытия пожарных в селе горел сарай, и существовала угроза перехода огня на частный жилой дом.
За 10 минут огнеборцы смогли локализовать пожар и предотвратить его распространение на дом. А ещё через 12 минут открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара также принимала участие добровольная пожарная команда.
В результате происшествия огнём был повреждён сарай площадью 108 квадратных метров, в пожаре погибли 18 свиней и 10 поросят.
Ранее редакция сообщала о том, что масштабный пожар на складе в Новосибирске тушили всю ночь. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров.
Источник фото: freepik / Автор — freepik
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