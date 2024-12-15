Стоимость билетов на «Щелкунчик» достигает 35 тысяч рублей в Новосибирске

Стоимость билетов на традиционный новогодний балет «Щелкунчик» (6+) в НОВАТ на 31 декабря доходит до 35 тысяч рублей. Столько стоит место в партере на нулевой ряд. Судя по сайту театра, большая часть билетов уже распродана.

Стоит отметить, что год назад москвичи проявили небывалый интерес к рождественским премьерам в Новосибирском оперном театре. Уже в ноябре все самые дорогие билеты на первые ряды и места в VIP-партере были раскуплены. В конце ноября 2023 года самый дорогой из доступных билетов на новогодние спектакли стоил 25 тысяч рублей.

В этом году в Москве на аукционе по продаже билетов на рождественский балет «Щелкунчик» в Большом театре были установлены невероятные цены. Так, комплект из двух билетов был продан за 500 тысяч рублей, что более чем в пять раз превышает начальную стоимость в 100 тысяч рублей. А за четыре билета было предложено 260 тысяч рублей, что на 30% больше первоначальной цены.

В прошлые годы накануне Нового года перекупщики выставляли билеты на рождественские спектакли Большого на онлайн-площадках по цене до 300 тысяч рублей за место.

Напомним, что действие балета начинается в уютном немецком бюргерском доме господина Штальбаума, в рождественскую ночь. Премьера «Щелкунчика» Юрия Григоровича состоялась в 1966 году на сцене Большого театра.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году стоимость билетов на спектакль «Щелкунчик» составила 20 тысяч рублей в Новосибирске. Постановку показывали в Новый год и каникулы.