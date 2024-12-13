Масштабный пожар на складе в Новосибирске тушили всю ночь

В Новосибирске сотрудники МЧС России только к утру справились с крупным пожаром на складе на Тюменской. Возгорание произошло 12 декабря ночью и охватило пять тысяч квадратных метров площади.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, что значительно усложняло работу пожарных. К тушению были привлечены 98 специалистов, 30 единиц техники и поезд, который обеспечивал бесперебойную подачу воды. Для разведки ситуации и контроля за обстановкой использовались беспилотные аппараты.

На складе хранились пластиковые изделия и другие товары. В результате возгорания частично обрушилась крыша. Благодаря усилиям сотрудников МЧС удалось не допустить распространения огня на два административных здания, которые примыкают к складу. В 02:44 по местному времени очаг возгорания был локализован. В 07:42 — ликвидировано открытое горение.

Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работали специалисты, которые измерили концентрацию вредных веществ в воздухе.

Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку по факту произошедшего.

По данным 2Гис в здании склада был расположен интернет-магазин Zkabel.​

Ранее редакция сообщала о том, что три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.