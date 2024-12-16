С вокзала до микрорайона Клюквенный отправилась первая электричка

С 16 декабря в сетку городской электрички Новосибирска добавилась новая станция. Электропоезд следует по маршруту Клюквенный — Новосибирск-Главный — Пригородный Простор. Время в пути от строящегося микрорайона «Клюквенной» до вокзал составляет 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Протяженность новой платформы на станции Клюквенной составила 90 м. Посадка пассажиров осуществляется рядом с остановкой общественного транспорта «Терминал».

Строительство новой платформы связано с перспективной застройкой, которая ведется на севере Калининского района. Строительство микрорайон «Клюквенный» планируется закончить к 2033 году. Если все пойдет по плану, то площадь жилой застройки здесь составит 1 млн кв. м., расположатся жилые кварталы на 100 га. земли. На этой территории будет проживать почти 35 тыс. новоселов.

Первая электричка с новой платформы отправилась сегодня в 6-48 утра. Последняя поедет в 20-32. Всего запланировано четыре отправления. С новосибирского вокзала вернуться в микрорайон можно будет в 07-19 утра и в 18-56 вечера.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области запустили девять маршрутов, которые соединяют автобусное и железнодорожное сообщение. Билеты можно приобрести как в автокассах, так и в кассах ж/д.

Ранее редакция сообщала о том, что РЖД займется развитием городской электрички в Новосибирске в 2025 году.