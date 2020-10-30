185 новых случаев COVID-19 в Новосибирской области

На утро 30 октября в регионе выявлено 17 124 случая коронавирусной инфекции (+185 за сутки), в том числе у 1 092 детей. 14 230 пациентов выписаны с выздоровлением (+142 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 74 года и 83 года, и женщины в возрасте 62 года и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 583 человека. В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ – 38 пациентов.

Госпитализированы всего 68 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 833. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 478 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 701 919 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 607 жителей региона, 54 105 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 160 обращений, госпитализированы 13 человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области