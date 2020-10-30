Обновлен интерфейс мобильного приложения BL-online

Новый интерфейс упрощает совершение дистанционных операций и помогает интуитивно находить нужные услуги.
Упор сделан на простоту, функциональность и целостность. Все важные для пользователя опции находятся на одном экране, как на витрине. На главную страницу выведены популярные карточки платежей и услуг. Появился быстрый доступ ко всем счетам и картам. Добавились короткие истории про управление личными финансами.
В целом, интерфейс стал стильным и современным, а популярные платежные функции – нагляднее и удобнее. В улучшенной версии мобильного банка для частных лиц оптимизировано решение ежедневных задач и расширены возможности цифрового офиса.
В приложении есть всё, что нужно для быстрого и эффективного управления финансами:
Совершайте основные операции, доступные в интернет-банке, с помощью смартфона, в новом формате. Обновить мобильное приложение BL-online можно на сайте Банка «Левобережный» (ПАО), кликнув на значок App Store или Google Play.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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