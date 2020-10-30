Обновлен интерфейс мобильного приложения BL-online

Новый интерфейс упрощает совершение дистанционных операций и помогает интуитивно находить нужные услуги.

Упор сделан на простоту, функциональность и целостность. Все важные для пользователя опции находятся на одном экране, как на витрине. На главную страницу выведены популярные карточки платежей и услуг. Появился быстрый доступ ко всем счетам и картам. Добавились короткие истории про управление личными финансами.

В целом, интерфейс стал стильным и современным, а популярные платежные функции – нагляднее и удобнее. В улучшенной версии мобильного банка для частных лиц оптимизировано решение ежедневных задач и расширены возможности цифрового офиса.

В приложении есть всё, что нужно для быстрого и эффективного управления финансами:

информация об остатках на счетах, вкладах, задолженности по кредитам;

история платежей за любой период в один клик;

открытие новых счетов, карт и вкладов;

подача заявок на потребительские и ипотечные кредиты;

снятие наличных в банкоматах без карты по QR-коду;

переводы клиентам других банков по номеру телефона и по реквизитам;

переводы с любой карты в любой банк;

оплата штрафов, налогов, мобильной связи, интернета, обучения и кредитов, не выходя из дома;

оплата услуг ЖКХ по QR-коду;

поиск ближайших банкоматов и офисов банка на карте;

просмотр курсов доллара и евро и обмен валюты в режиме онлайн и многое другое.

Совершайте основные операции, доступные в интернет-банке, с помощью смартфона, в новом формате. Обновить мобильное приложение BL-online можно на сайте Банка «Левобережный» (ПАО), кликнув на значок App Store или Google Play.

Фото предоставлено пресс-службой банка