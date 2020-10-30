Препараты из Владивостока разошлись по аптекам Новосибирска

Накануне в Новосибирск из Владивостока прибыла партия антибиотиков в количестве 12 тысяч стандартов левофлоксацина и азитромицина, отправленная на прошлой неделе. В настоящее время препараты разошлись по аптекам, где отпускаются строго по рецептам. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, есть договор с поставщиком о новых партиях, поскольку данная партия препаратов скоро может закончится.

— Сегодня ведутся переговоры по поставкам разных лекарственных форм, которые пользуются спросом, — говорит мэр. — Партия в 12 тысяч стандартов — это немного. Их хватит на 7-10 дней, если спрос не будет снижаться. Поэтому сейчас предпринимаются действия, есть договоренности с поставщиками, чтобы новые лекарственные формы поступали в муниципальную «Новосибирскую аптечную сеть», и чтобы больше не было допущено сбоев.

Одновременно проблему дефицита антибиотиков решают и на региональном уровне. Об этом сообщил в своем выступлении на форуме OpenBio глава областного Минпромторга Андрей Гончаров.

— Постараемся в ближайшее время ликвидировать дефицит, который наметился, решить эту проблему, чтобы у наших потребителей не было проблем с обеспечением лекарственными препаратами, — говорит министр.— Проводим сегодня большое совещание в режиме ВКС с муниципальными районами области по ситуации, которая сложилась на сельских территориях, чтобы до них донести информацию и иметь обратную связь.

Стоит отметить, что накануне губернатор области Андрей Травников заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на территории региона и готовности в плане материальной обеспеченности, в том числе лекарствами учреждений здравоохранения.

— За лето мы серьезно укрепили материальную базу наших медицинских учреждений, приобрели необходимое количество аппаратов ИВЛ, запас средств индивидуальной защиты, — цитирует губернатора пресс-служба правительства области.

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