188 миллионов на борьбу с детским диабетом получит Новосибирская область

Новосибирская область получит из федерального бюджета 188 млн рублей на обеспечения портативными системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы для детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

― До сих пор обеспечение детей такими портативными системами шло исключительно за счёт региональных бюджетов, что влияло на их доступность, ― говорится в сообщении.

Получение денег разделено на два этапа. Первый будет в этом году ― более 23 миллионов рублей, а второй в следующем ― более 94 миллионов рублей.

Благодаря приборам дети от 2 до 17 лет с первым типом диабета могут круглосуточно отслеживать уровень глюкозы. Кроме этого, система будет помогать вовремя заметить любые изменения в нем.

― В отличие от классических глюкометров с тест-полосками системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, работающие длительное время, ― говорится на сайте правительства.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирячка, ставшая инвалидом первой группы, требует от больницы 7 миллионов рублей.