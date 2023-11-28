Путин утвердил рост пенсий на 7,5%

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) на 2024-2026 годы.

По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, почти 43 млн российских пенсионеров получат увеличенные пенсии благодаря этому закону.

По предварительным данным, размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на конец следующего года будет равен 23 244,55 рублям. При этом фиксированная выплата к страховой пенсии с учетом индексации на 7,5% устанавливается с 1 января 2024 года в размере 8134,88 рубля.

Кроме того, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысят с 1 апреля следующего года на 7,5%, в 2025 году — на 9,5%, в 2026 году — на 10,3%.

Ранее редакция сообщала, что с 2024 года ряд пенсий будут назначать в беззаявительном порядке.