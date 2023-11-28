Курьер зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц в Новосибирске

Новосибирские курьеры стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

По данным сервиса, курьеры зарабатывают по 100 тысяч рублей в среднем. Второе место за таксистами с зарплатой в 85 тысяч рублей.

Однако в России ситуация немного другая. Самый высокий доход в стране у водителей такси (до 105 тысяч рублей в месяц). За лидером сразу следует курьер с заработной платой около 91-94 тысяч рублей в месяц.

— За последние несколько лет рынки онлайн-торговли и пассажирских перевозок сильно выросли, из-за чего в десятки раз увеличилась потребность в водителях и курьерах, — комментирует Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

За время исследования специалисты проанализировали 782 тысяч вакансий по популярным рабочим профессиям, которые опубликовали в течение этого года.

Ранее редакция сообщала о том, что более 60% новосибирцев настроены на корпоратив.