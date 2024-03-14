19% новосибирцев пропустили отпуск в прошлом году

Около одной пятой всех новосибирцев не уходили в отпуск в прошлом году.

75% отдыхавших новосибирцев оставались дома или не выезжали за пределы региона.

По данным исследований «Авиасейлс», те, кому удалось отдохнуть набралось более половины от опрошенных: 33% жителей столицы Сибири отдохнули один раз за год, еще 31% взяли отпуск два раза.

Вовсе не уходили в отпуск 19% жителей Новосибирска. 25 % почувствовали себя истощенными, 11 % испытывают агрессию и раздражение, еще 10% испытывают стресс.

Ранее редакция сообщала о том, что воспитатель из Тогучина подарил Андрею Малахову куклу-семиручку.