Отец близняшек задолжал 1,5 млн рублей алиментов и сбежал из Новосибирска

В Новосибирске судебные приставы объявили в розыск 40-летнего Олега Боженко, который скрывается от алиментов своим сыновьям-близняшкам.

— Детям Боженко уже исполнилось 18 лет, а отец до сих пор скрывается от алиментов. Его долг перед сыновьями более полутора миллионов рублей, — рассказали в УФССП по региону.

Предположительно, горе-отец живет с новой гражданской женой в поселке Элитный под Новосибирском. Знакомые видели, что она разъезжает на автомобиле Toyota Vitz, который оформлен на сожительницу. Мужчина занимается грузоперевозками, но официально нигде не трудоустроен.

Судебные приставы по Новосибирской области просят неравнодушных сибиряков позвонить по номерам (383) 241-07-06 или 8-953-864-62-09, если им что-то известно о местонахождении Боженко Олега Олеговича.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области судебные приставы разыскивают отца троих детей, который скрывается от них почти 15 лет.