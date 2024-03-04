Воспитатель из Тогучина подарил Андрею Малахову куклу-семиручку

Евгений Суховий из Тогучина стал участником шоу «Песни от всей души» на «России-1». Суховий руководит хором русской песни «Сибиряночки», а также работает старшим воспитателем Тогучинского детского сада № 7.

В хор входят люди разных возрастов и профессий. На программе он рассказал, что самой «младшей» участницей коллектива у них считается 83-летняя «девушка».

— Никакие заявки я не отправлял. Продюсеры сами меня нашли по видео. Программа замечательная, организация была на высшем уровне, они и все расходы взяли на себя, — рассказал сибиряк журналисту Infopro54.

Он также провел сравнения своей малой родины и столицы. По его словам, в Москве можно увидеть множество туристов, а в Тогучине – лишь от силы троих.

Также исполнитель признался в своем маленьком хобби — создании необычных кукол. Несколько из них он подарил всем гостям студии, а ведущему Андрею Малахову вручил особую куклу-семиручку. По словам дарившего, она принесет счастье в дом в семь раз больше.

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