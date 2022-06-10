19 новостроек Новосибирска подключили к гигабайтному интернету

С начала 2022 года МТС обеспечила цифровой инфраструктурой новостройки в Заельцовском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Дзержинском и Центральном районах Новосибирска. В результате доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 1 Гбит/с и телевидению от МТС получили жители жилых комплексов Richmond Residence «На Рябиновой», «Софийский квартал», «КрымSky», «Калининский-2», «Расцветай на Гоголя», «Дом на Золотой ниве», «Гранит».

Кроме того, к интернету МТС на скорости до 1 Гбит/с подключены новые многоквартирные дома на Островского, Демьяна Бедного, Ельцовской, Сержанта Коротаева, Камышенском плато и Петухова и Есенина.

В общей сложности за 5 месяцев домашние цифровые сервисы впервые стали доступны для жителей 19 новостроек города, где будут проживать более 13 000 человек.