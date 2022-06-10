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19 новостроек Новосибирска подключили к гигабайтному интернету

  • 10/06/2022, 10:29
новости Новосибирска
В них проживает более 13 тыс человек.

С начала 2022 года МТС обеспечила цифровой инфраструктурой новостройки в Заельцовском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Дзержинском и Центральном районах Новосибирска. В результате доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 1 Гбит/с и телевидению от МТС получили жители жилых комплексов Richmond Residence «На Рябиновой», «Софийский квартал», «КрымSky», «Калининский-2», «Расцветай на Гоголя», «Дом на Золотой ниве», «Гранит».

Кроме того, к интернету МТС на скорости до 1 Гбит/с подключены новые многоквартирные дома на Островского, Демьяна Бедного, Ельцовской, Сержанта Коротаева, Камышенском плато и Петухова и Есенина.

В общей сложности за 5 месяцев домашние цифровые сервисы впервые стали доступны для жителей 19 новостроек города, где будут проживать более 13 000 человек.

— Современные технологии для комфортной жизни и досуга впервые получили новые дома и жилые комплексы на обоих берегах Оби, жители которых смогут пользоваться интернетом на повышенных скоростях. Основную часть работ МТС провела зимой и весной текущего года, — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. — Вместе с цифровыми сервисами новоселы открыли возможность экономить на связи ежемесячно до 40 процентов, объединяя домашние сервисы и мобильную связь в «пакеты». Мы планируем и дальше инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры новых микрорайонов Новосибирска.

Фото пресс-службы МТС

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Рубрики : Бизнес Телекоммуникации Город

Регионы: Новосибирск

Теги : телеком новостройки Интернет


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