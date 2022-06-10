АО «РЭС» и «Россети Сибирь» провели расширенную рабочую встречу

Целью визита в Красноярск стало ознакомление с практикой автоматизации бизнес-процессов, а также всесторонний обмен опытом. В рабочей встрече приняли участие около 20 энергетиков — представители топ-менеджмента, руководители подразделений и ведущие специалисты различного профиля обеих электросетевых компаний.

Стоит отметить, что АО «РЭС», являющееся системообразующим электросетевым предприятием Новосибирской области, и многие филиалы «Россети Сибирь» работают на смежных территориях в схожих географических и климатических условиях, что особенно актуально при изучении лучших практик.

Сибирские энергетики обменялись опытом по ряду ключевых направлений производственной деятельности, в частности по автоматизации управления производственными активами и охраной труда, функционированию программных комплексов по обработке данных при транспорте электроэнергии, а также по другим организационным вопросам в рамках текущей эксплуатации электросетевых объектов. Кроме того, в программе мероприятия было предусмотрено посещение ситуационно-аналитического центра «Россети Сибирь», центра управления сетями «Красноярскэнерго», а также нескольких производственных отделений и районов электрических сетей в Красноярске.

По итогам встречи стороны высоко оценили эффективность подобного формата и договорились о дальнейшем взаимодействии в части изучения лучших практик в производственной деятельности электросетевых предприятий.

Отметим, что АО «РЭС» регулярно инициирует подобные мероприятия, новосибирские энергетики уже побывали у коллег в Томске и Башкирии. В компании намерены и далее продолжать практику обмена опытом с отраслевыми предприятиями. В ближайшее время уже запланированы аналогичные рабочие поездки в Алтайский край и Кузбасс.