Объединяя суверенные экономики: что обсудят на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

В рамках пленарной сессии форума традиционно запланировано выступление Президента России Владимира Путина, после которого глава государства ответит на вопросы участников форума – инвесторов из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество. Модератором сессии станет президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Россия достойно справляется с брошенными ей вызовами. Несмотря на то, что на нашу страну наложено более 13 тысяч санкционных ограничений – беспрецедентный случай в мировой истории – темпы роста нашей экономики не отличаются от среднемировых. По объему ВВП Россия уже превзошла досанкционный уровень. Очевидно, что попытки западных стран изолировать нашу страну в экономическом и технологическом отношении цели своей не достигли. Мы по-прежнему открыты к партнерскому диалогу на равных – именно такой площадкой всегда был и остается форум «Россия Зовет!», где инвесторы могут получить ответы на любые свои вопросы напрямую от президента России», – прокомментировал Андрей Костин.

Основная тема форума в этом году «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Макроэкономическая сессия посвящена работе бизнеса и международной кооперации в условиях санкций, информационной безопасности, денежно-кредитной и бюджетной политике России. Спикерами на этой сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, помощник Президента России Максим Орешкин. В диалоге также примут участие представители бизнеса: президент – председатель правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов. Модерировать макроэкономическую сессию будет первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.