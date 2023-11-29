«Сибирь» проиграла домашний матч с «Северсталью»

Домашний матч ХК «Сибирь» с череповецкой «Северсталью» в закончился поражением сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба команды в ВКонтакте.

Благодаря новому вратарю новосибирцы смогли отразить 18 бросков в ворота, однако команда все же проиграла. Первый период был за гостями арены, во втором сибиряки сравняли счет, однако третий выдался трудным, и гости смогли забросить свою победную шайбу.

Единственный гол новосибирцев забил легионер Энди Андреофф.

На данный момент «Северсталь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции. У «Сибирь» восьмая строчка в Восточной.

Ранее редакция сообщала о том, что вратарь «Сибири» рассказал о своем дебюте в игре против «Северстали».