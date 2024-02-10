«20 лет разрушается крыша»: ручьи побежали на головы жильцов общежития в Новосибирске

Жильцы общежития на улице Петухова 12\2 в Кировском районе Новосибирска буквально на себе ощутили ранний приход весны. С потолков обильно потекли ручьи.

― Весной и каждое потепление зимой всегда происходят эти проблемы с подтоплением на протяжении 15-20 лет. Никто не хочет обращать внимание на это. Мы писали в разные инстанции, не помогает. Спасаемся тазиками, ― пожаловался новосибирец Павел Миних.

Мужчина покрепил свои слова видеозаписью, которую опубликовала группа ВКонтакте «АСТ54». На кадрах видно, что люди находятся в чудовищных условиях для жизни. В доме проживают пенсионеры и дети. Льющаяся воды с крыши прямо в жилые комнаты в любой момент может привести к трагедии: обрушится потолок или замкнет электрическую проводку.

Жильцы отмечают, что их дом относится к муниципальной управляющей компании, которая располагается на улице Татарской. По своему опыту они знают, что обращаться туда за помощью бесполезно. Сейчас они рассчитывают на огласку проблемы в СМИ, чтобы на ситуацию обратили внимание чиновники и правоохранительные органы региона.