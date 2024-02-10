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«Это просто ужас»: собаку, которая пропала на ж/д вокзале в Новосибирске, нашли погибшей

  • 10/02/2024, 19:12
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Дорогая собака, которую везли на поезде из Екатеринбурга, пропала в Новосибирске
Среднеазиатскую овчарку переехал поезд.

Трагедией закончилась история с пропавшим животным, которое ехало на поезде из Екатеринбурга в Новосибирск и по возможной вине проводника убежало с перрона.

Волонтеры, которые двое суток искали Гелю, сообщили хозяйке, что собака погибла.

― Это просто ужас! Ее нашли на железнодорожных путях. Недалеко от Бурлинского переезда.  Это обводной путь. Собака попала туда через дырку в ограждающей сетке и пошла по рельсам. Ее переехал поезд, ― сквозь слезы рассказала Infopro54 владельца породистой Гели Светлана Архипова.

Собаку, которая пропала на ж/д вокзале в Новосибирске, нашли погибшей

Женщина сейчас пытается прийти в себя от шока и решить, что ей делать дальше. Сибирячка намерена подавать в суд на компанию и проводника, которых считает виновными в смерти дорогого животного.

Напомним, история с пропажей крупной овчарки Гели началась ночью 8 февраля. Собака прибыла в Новосибирск к новому заводчику из Екатеринбурга. Проводник поезда очень торопился и вручил поводок хозяину на перроне. Обычно процесс передачи происходит в вагоне поезда, чтобы встречающий мог проверить амуницию на питомце, подтянуть ошейник.

― Мой муж держал поводок в руках ровно 2 секунды. В это время загремел по рельсам товарняк, животное испугалось, вывернулось из ослабленного ошейника и помчалось вдоль путей, ― рассказала о произошедшем Светлана.

Мужчина пытался догнать беглянку, но в районе депо потерял ее из виду. К поискам подключились зоозащитники, волонтеры и специализированные организации.

После публикации статьи с редакцией связался представитель РЖД. Он считает, что  их компания не виновата в произошедшем.

― У вагона, где ехала собака есть субарендатор. Это ООО «Вера-1». И работник-проводник, который осуществлял сопровождение тоже трудится в этой компании. Все юридические претензии должны быть к ним, а не к РЖД, ― объяснил редакции собеседник, представившийся Дмитрием.

Хозяйка погибшей Гели, которую она приобрела за большие деньги в питомнике и даже ни разу ее не погладила, решительно настроена не оставлять произошедшее без внимания правоохранительных органов.

 

Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой истории.

Фото предоставлено Светланой Архиповой.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск Екатеринбург

Теги : пропажа проводник Овчарка гибель


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