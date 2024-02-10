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«Проводник мог не допустить этой трагедии»: дорогая собака, которую везли на поезде из Екатеринбурга, пропала в Новосибирске

  • 10/02/2024, 16:09
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Дорогая собака, которую везли на поезде из Екатеринбурга, пропала в Новосибирске
Уже вторые сутки среднеазиатскую овчарку Гелю ищут владельцы, волонтеры и зоозащитники.

Очередное ЧП с животным произошло по вине проводника в Новосибирске. Страна едва отошла от трагической истории с котом Твиксом, которого на мороз из вагона выбросила сотрудница поезда «Екатеринбург ― Санкт-Петербург», как снова случилась беда.

На этот раз пропал уже достаточно крупный питомец ― двухгодовалая средне-азиатская овчарка по кличке Геля. Поиски испуганной собаки ведутся по всему региону, но пока безуспешно. Подробности этой истории ― в материале Infopro54.

«Вывернулась и убежала»

Известная в регионе заводчица Светлана Архипова приобрела в питомнике под Екатеринбургом дорогую и очень ценную овчарку. Собаку было решено отправить в Новосибирск поездом в специализированном вагоне. Сутки животное добиралось до пункта назначения.

― Мы живем в Черепаново, потому что разводить такую породу в черте города просто нереально. У нас более 30 соток земли, где расположен питомник. Именно эту собаку я очень долго искала и ждала. Умница, красавица, ценная по крови. Мы со дня отправки были на связи с проводником, который сопровождал Гелю. Мой муж поехал на вокзал заранее, чтобы встретить нужный поезд. Увидел на табло время прибытия, вышел на перрон. Когда состав остановился, то он пошел к вагону, который был обозначен, ― рассказывает Infopro54 Светлана.

Дорогая собака, которую везли на поезде из Екатеринбурга, пропала в Новосибирске

Пока мужчина дошел до вагона прошло всего несколько минут. За это время нетерпеливый проводник уже вывел Гелю на улицу и нервно маялся в ожидании хозяина живого груза.

― Муж подошел, тот ему быстренько в руки сунул поводок, а через две секунды на соседнем пути загромыхал товарняк. Животное, которое и без того было в стрессе от переезда и новых людей вокруг, испугалось шума и вывернулось из ошейника. Тут-то и выяснилось, что ошейник был ослаблен. Овчарка легко его скинула, и помчалась по рельсам, куда глаза глядят. Супруг кинулся за ней. Он бежал до депо, сначала она была в поле зрения, а потом пропала, ― говорит сибирячка.

Потом практически до утра мужчина колесил вокруг главного вокзала. В последний раз собаку видел работник Бурлинского переезда. А дальше след теряется.

Дорогая собака, которую везли на поезде из Екатеринбурга, пропала в Новосибирске

 «Были нарушены все правила»

Светлана уже 35 лет занимается разведением ценных пород животных. И она не в первый раз пользуется услугами РЖД по доставке питомцев из разных городов. Каждый заводчик знает элементарные правила и алгоритм поведения при встрече собаки с поезда.

― Тут были нарушены все правила. Собаку из вагона выводить было нельзя. Встречающий должен сначала проверить амуницию, ошейник, поводок, сделать перехлест поводком, если требуется. Это крупное животное, которое сутки маялось в дороге. Оно могло чесаться, ворочаться и ослабить ошейник. Проводник начисто лишил нас возможности провести необходимые манипуляции перед тем, как выводить Гелю на перрон. Кроме того, собака еще не знакома со своим новым хозяином, она в стрессе. На улице ее пугает любой шум. Эта спешка проводника оказалась фатальной, а ведь он мог не допустить этой трагедии, ― объясняет Светлана Архипова.

Стоянка поезда в Новосибирске длится около 60 минут. За это время можно было бы вполне спокойно все проверить, войти с животным в дружеский контакт и благополучно продолжить путь до Черепаново.

― На все мои претензии, которые я, естественно, высказала, проводник ответил: «Мне надо было быстрее». Он торопился и проявил инициативу, которая так дорого обошлась нам. Когда мы везде разместили объявление о поисках собаки, где указали на халатность работника поезда, то он перезвонил. Нет, не с извинениями. Покрыл меня такими оскорблениями и матом, которые даже повторять не хочется, а в конце еще пожелал, чтобы я и моя собака сдохли, ― возмущается сибирячка.

Но сейчас женщине некогда выяснять отношения с перевозчиком, все силы брошены на поиск сбежавшего животного.

Дорогая собака, которую везли на поезде из Екатеринбурга, пропала в Новосибирске

«Вторые сутки без сна»

Казалось бы, что двухгодовалая Геля весом в 65 килограммов совсем не похожа на иголку в стоге сена. Она достаточно крупная, приметная и вряд ли может затеряться в стае бездомных. Овчарка воспитанная, породистая и ухоженная. Самая большая проблема, которая затрудняет поиск ― она дезориентирована.

― По логике она должна где-то залечь в тихом месте, чтобы успокоиться. Вообще собака адекватная, неагрессивная, очень любит детей, доверяет женщинам, а вот к мужчинам немного настороженна. Она выросла и жила в деревне, привыкла к тишине. Новосибирск для нее слишком шумный, вонючий и дискомфортный. Но когда голод перевесит стресс, то она может выйти к людям, ― рассуждает заводчица.

Сейчас поисками Гели занимается более сотни человек. Отправлены ориентировки во все приюты, передержки, ветеринарные клиники, службы отлова, СПАСС. Оповещены зоозащитники, председатели обществ рыболовов и обычные люди, которые вечерами выходят на прогулку со своими питомцами.

― Пока никаких известий нет. Мои знакомые каждый вечер после 11 часов, когда город утихает, проверяют дворы, улицы и разные укромные места в районе главного вокзала. Я вторые сутки без сна. Ведь животное в опасности. Есть страх, что может угодить под машину, под электричку, съесть что-то разбросанное догхантерами. Места себе не нахожу и постоянно жду, когда зазвонит телефон, и кто-то мне скажет, что овчарка нашлась, ― сквозь слезы говорит женщина.

Дорогая собака, которую везли на поезде из Екатеринбурга, пропала в Новосибирске

Когда ситуация прояснится, заводчица намерена написать претензию в РЖД на действия проводника, из-за которого все это произошло. Женщина убеждена, что халатность работника привела к таким тяжким последствиям.

Уважаемые читатели, просим вас внимательно присмотреться к фотографии животного. Если у вас появится какая-либо информация о местонахождении овчарки, то просьба связаться с редакцией по тел: 8-995-575-99-86.

Фото: Василий Петров/предоставлены Светланой Архиповой.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : собака пропажа проводник


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