20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области

1 октября 2004 года филиал ОАО «Новосибирскэнерго» стал самостоятельной компанией – ЗАО «Региональные электрические сети». В настоящее время предприятие называется «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») и занимает более 80% регионального рынка передачи электроэнергии.

Новосибирские энергетики обслуживают более 15 тысяч подстанций и почти 62 тысячи км линий электропередачи. Четыре тысячи профессиональных сотрудников обеспечивают электроснабжение крупного мегаполиса и почти 500 населенных пунктов региона.

В настоящее время предприятие органично вписалось в структуру одного из крупнейших в мире электросетевых холдингов, интенсивно развивается, внедряет цифровые технологии и модернизирует электросетевой комплекс.

Благодаря масштабной инвестиционной программе, был завершен целый ряд проектов по строительству и реконструкции энергообъектов. За последние пять лет компания инвестировала в развитие электросетей региона 13 млрд руб. и до конца текущего года вложит еще почти пять миллиардов.

Большая доля средств пришлась на повышение надежности электроснабжения Новосибирской области и создание электросетевой инфраструктуры для новых потребителей.

Эти задачи — ключевой приоритет компании.