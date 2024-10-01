Международная отраслевая выставка-чемпионат «Сибирский проспект красоты» состоялась в Новосибирске

Мероприятие, прошедшее в МВК «Новосибирск Экспоцентр» при поддержке Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и мэрии Новосибирска, стало по истине настоящим праздником для всей индустрии красоты и оздоровления Сибирского федерального округа.

На ежегодной Международной отраслевой выставке-чемпионате «Сибирский проспект красоты» прошли такие мероприятия, как чемпионаты Beauty PROspect по 10 направлениям, мастер-классы на стендах, практические конференции и открытые подиумы. Кроме того, на четырех различных площадках состоялся форум «Культурный код индустрии красоты», где обсуждались вопросы производства косметики и БАДов в России.

По словам модератора форума Натальи Городецкой, он стал грандиозной платформой для обмена знаниями и опытом.

— Слушатели из Новосибирска, Томска, Кемерово, Красноярска и Москвы получили вдохновение от наших «супер-спикеров». Так, «Культурный код БЬЮТИ бизнеса» был представлен во всей своей многообразной и увлекательной деятельности, — отметила модератор.

Организатор «Сибирского проспекта красоты» Анастасия Мельникова рассказала, что это единственная в нашей стране площадка, которая собирает сразу десять конкурсных направлений, охватывая почти всю индустрию красоты целиком.

— На следующий год мы добавим еще 2 направления, — добавила Анастасия Мельникова.

Организатор Анна Зубаровская подчеркнула, что «Сибирский проспект красоты» стал мощная платформа для обмена опытом и вдохновения.