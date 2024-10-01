Очередь выросла в 4 раза: новосибирские инвалиды не могут оформить льготы из-за сбоя в программе

В редакцию Infopro54 обратилась Елена К.*, которая сообщила, что стоит в очереди на оформление инвалидности уже несколько месяцев ― и очередь практически не движется.

— На приеме у сотрудника бюро постоянно виснет программа, теряется информация. В очереди можно сидеть несколько часов, и не факт, что в итоге попадешь, когда в этот день был записан на прием, — говорит Елена.

Редакции удалось получить комментарий у сотрудника одного из бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Новосибирской области Светланы В.* (*Имена собеседников редакции изменены по их просьбе.), которая объяснила ситуацию. По ее словам, с июня по всей России в подразделениях медико-социальной экспертизы вводится новая цифровая программа, разработанная в Москве ― «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС «ЕЦП»). Ранее на этой цифровой платформе работал Пенсионный фонд РФ, сейчас ее интегрируют в другие сегменты учреждений социальной сферы. До этого бюро медико-социальной экспертизы около 10 лет работали в системе ЕАВИИАС МСЭ.

— В системе ЕАВИИАС МСЭ все процессы были отлажены до совершенства. Все данные вводились корректно, и у граждан не возникали лишние вопросы, — пояснила собеседница редакции. — С июня 2024 года в систему МСЭ начали вводить новую программу, которая на порядок хуже старой. Инструкций, как с ней работать, нет, поэтому все приходится делать методом проб и ошибок. Программа постоянно виснет, выдает критические ошибки, ее постоянно приходится перезагружать, и не факт, что в итоге будет получен корректный результат. Такое впечатление, что она написана школьником на коленке. В итоге если раньше один сотрудник бюро принимал в среднем 10-15 человек в день, то сейчас максимум 5-6 человек.

Сотрудница МСЭ отмечает, что в таком режиме работают бюро не только в Новосибирской области, но и по всей стране. При этот, когда к программе подключается центральная Россия, скорость ее работы падает в несколько раз.

— Часть пациентов мы в итоге оформляем в старой программе — это участники СВО, паллиативные пациенты, а также те, кто нуждается в срочном получении протеза, — поясняет сотрудница МСЭ.

Светлана В. рассказала, что сотрудники МСЭ пытались убедить руководство, что новую программу нужно дорабатывать, а пока этот процесс идет, работать в старой. После доработки ее желательно протестировать на пилотных регионах и только потом запускать по всей России.

— Нам жестко сказали «не поднимать волну». Москва заявляет: «Вы просто не хотите работать в новой программе». В Алтайском крае коллеги пытались работать в старой программе, но пришло указание, что за это их будут увольнять, — говорит собеседница редакции. — С точки зрения организации работы это крайне неприятная ситуация. Но еще хуже ситуация с пациентами. Если раньше у нас в очереди на обработку документов в одном бюро были из 40-60 человек, то сейчас 230-250 человек. Люди, которые первично оформляют инвалидность, не могут вовремя это сделать, теряют выплаты. Те, кто оформляет пенсию повторно, — непонятно, когда ее получат. Лично у меня большие сомнения, что к Новому году программа заработает корректно, а значит, очередь вырастет еще больше. А в масштабах страны речь идет о тысячах людей! Многие из них не работают и нуждаются в деньгах!

Светлана В. также не исключает, что к Новому году бюро МСЭ будут работать по 11-12 часов, чтобы закрыть все текущие дела, наверстывая полугодовой провал с оформлением.

По ее словам, в Пенсионном фонде сотрудники в кулуарах также жалуются на программу. Не исключено, что последствием ее внедрения являются проблемы, которые периодически возникают у предпринимателей в последние годы. В соцсетях можно встретить комментарии, где бизнес жалуется на повторные начисления платежей, исчезновение информации о ранее сделанных взносах и т.д.

Собеседница редакции отказалась называть реальное имя и фамилию, но сказала, что при желании, всю озвученную ей информацию можно проверить, изучив чаты переписки сотрудников, а также записи видеокамер. Статистика, почему отклонен запрос, в программе каждый день фиксируется и документируется.

— Мы не против новаций, но программа работает некорректно, и никто не хочет признавать свои ошибки. Возьмите замечания с мест, доработайте программу и внедряйте, — возмущается собеседница редакции. — А сейчас мы получаем замечания, от которых руководящий состав отбивается отписками, а рядовых сотрудников наказывают рублем.

Редакция направила запрос в Минтруда и соцразвития Новосибирской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в бюро медико-социальной экспертизы. При получении ответа он будет опубликован на сайте.

Ранее сообщалось, что ГИС ЕЦП объединит информационные системы Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС), Федерального бюро медико-социальной экспертизы, а также федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, предоставляющих меры социальной поддержки. Единая цифровая платформа вберет в себя как реестр получателей услуг, сформированный из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), ЕГР ЗАГС, Единого реестра населения (ЕРН), так и реестр страхователей.

В 2023 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении ПАО «Ростелеком» единственным исполнителем осуществляемой Фондом пенсионного и социального страхования РФ в 2023 и 2024 годах закупки работ по созданию государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (вторая очередь).

По данным tadviser.ru, ранее развитием ФГИС ЕИИС «Соцстрах» и ее интеграцией ГИС ЕЦП занималась компания «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ). В октябре 2021 года «ГС Инвест» Сергея Мацоцкого продал 50% БФТ «дочке» «Ростелекома» ― компании «РТ Лабс».

Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал работодателя выплатить инвалиду компенсацию в Новосибирске.