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20 октября «ОПОРА РОССИИ» провела круглый стол по региональной инвестиционной политике Новосибирской области

  • 23/10/2023, 14:26

20 октября «ОПОРА РОССИИ» провела круглый стол по региональной инвестиционной политике Новосибирской области
За круглым столом собрались более 100 человек.

20 октября 2023 года в большом зале мэрии г. Новосибирска Комитетом по инвестициям «ОПОРЫ РОССИИ» проведен круглый стол по региональной инвестиционной политике и доступных нишах для инвестирования субъектами МСП, в том числе в областных районах.

За круглым столом собрались более 100 человек: предприниматели, представители профильных министерств – Министерства промышленности и Министерства экономического развития региона, генеральный директора Агентства Инвестиционного развития, инвестиционные уполномоченные с районов области, а также представители научного сообщества – РАНХиГС, и студенты, обучающиеся по профильным специальностям.

Руководитель комитета по инвестициям «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева в приветственном слове отметила, что малый и средний бизнес способен оперативно реагировать на потребности общества и государства, являясь значимой движимой силой экономики. Мероприятие появилось благодаря запросам предпринимателей о векторах развития инвестиционной политики региона, а также освободившимся нишам, которые можно занять региональным производителям в рамках импортозамещения.

Доклад Начальника управления инвестиционной политики Министерства экономического развития региона Павла Волокитина содержал анализ продукции, требующей производства на территории Новосибирской области, подготовленный на основании оценки экспорта и импорта. Так, в Новосибирской области есть потребности в развитии машиностроения, химической промышленности и каучука, текстиля и обуви, металлоизделий и металла. 100% ввозная группа товаров – это легковые и грузовые автомобили, лампы, холодильники, стиральные машины, кухонные плиты, станки деревообрабатывающие и металлорежущие, станки кузнечнопрессовые, лифты.

В рамках предложенного доклада по теме инвестиционных возможностей для МСП при реализации программ по импортозамещению, Заместителем Министра – Начальником управления промышленности и предпринимательства Новосибирской области Денисом Рягузовым была представлена информация о существующих региональных мерах поддержки для промышленных предприятий.

Начальник управления инвестиций мэрии г. Новосибирска Светлана Овчаренко рассказала присутствующим о возможных инвестициях на уровне муниципалитета:  реализации проекта «Умные остановки», проектов по созданию мультимодальных спортивных объектов, а также, подготовке паспортов инвестиционных площадок в городе.

Генеральным директором Агентства Инвестиционного развития Новосибирской области Александром Зыряновым на мероприятии была озвучена информация о существующих центрах компетенций агентства, проектов в сфере туризма и принципах реализации ГЧП.

Помимо так называемого «теоретического» блока, на круглом столе были представлены практические кейсы новосибирских предпринимателей по открытию новых производств и расширению действующих. Представители органов власти пообещали оказать предпринимателям поддержку в рамках инвестиционного развития.

Подводя итоги мероприятия, «ОПОРА РОССИИ» и РАНХиГС договорились совместно провести анализ взаимосвязи роста показателей эффективности предприятий региона от объема полученной государственной поддержки. Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо уделить особое внимание инвестиционному развитию районов, Наталья Филатова, зав. кафедрой экономической теории и экономической политики Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, предложила провести анализ и дать оценку инвестиционных планов районов.

В завершении мероприятия, Игорь Салов, Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», отметил, что следующее мероприятие будет посвящено инвестиционному развитию районов Новосибирской области, с представлением реальных проектов для инвестиций предпринимателям МСП.

Фото предоставлено пресс-службой реготделения ОПОРА РОССИИ

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : Опора России круглый стол бизнес


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