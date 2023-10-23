В Бердске простились с бойцом, погибшем на СВО

Под Новосибирском в последний путь проводили 39-летнего столяра-плотника Константина Кирсанова из Бердска. Мобилизованный боец погиб 12 октября в зоне СВО. Об этом сообщает городская администрация.

– Мы склоняем голову перед доблестью и мужеством наших воинов. Их подвиг достоин вечной памяти, – говорится в сообщении.

Кирсанов родился в 1984 году в Бердске. После окончания школы, пошел учится в училище и получил специальность столяр-плотник.

Напомним, что в зоне СВО 7 октября погиб Александр Демин из Чановского района. Герой награжден Орденом Мужества посмертно.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб Александр Кудрявцев из Новосибирской области.