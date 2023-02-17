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200 тысяч школьников смогут бесплатно путешествовать благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • 17/02/2023, 09:59
Автор:
нацпроект
Правительство России выделит на эти цели один млрд рублей. А Минэкономразвития РФ, в свою очередь, рассчитывает довести средства до регионов в течение месяца.

Предполагается, что субсидию получат 29 субъектов, а в поездки смогут отправиться 200 тысяч школьников 5-9 классов. Минэкономразвития России рассчитывает довести средства до регионов в течение месяца, говорится на сайте ведомства.

— Ребята и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить. Сегодня направим на реализацию этой меры 1 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам, которые специально разработали для детей такие поездки, — сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Минэкономразвития России уточнили, что поездки будут короткие, чтобы таким образом обеспечить комфорт детей при переездах. При этом после того, как маршрут, экскурсии и гостиницы будут выбраны, необходимо будет подать заявку на участие в программе. Отличительные особенности поездки устанавливает каждый регион индивидуально.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году на программу уже было направлено 500 млн рублей, тогда в ней приняли участие 100 тыс. школьников из 18 регионов нашей страны: Адыгеи, Башкортостана, Чувашской Республики, Красноярского, Ставропольского и Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также Белгородской, Вологодской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Самарской, Сахалинской, Челябинской и Ярославской областей.

По словам премьер-министра России, эта программа в качестве пилотного проекта была запущена еще в прошлом году. Тогда в ней приняли участие 18 регионов, теперь подключились еще 11 и вдвое увеличено ее финансирование, так как опыт показал ее востребованность.

Ранее редакция сообщала, что туристический кешбэк за поездки по стране и детский кешбэк «канули в Лету».

Фото: Unsplash — Melissa Askew

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Рубрики : Общество Власть Туризм

Регионы: Россия

Теги : финансирование Правительство РФ новости туризма нацпроект дети внутренний туризм


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