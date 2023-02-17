2023 год: есть повод для оптимизма

На круглом столе «Тренды-2023: что ждет экономику в новом году?», организованном бизнес-инкубатором НГУЭУ и бизнес-порталом Infopro54, эксперты оценили, как будет развиваться ситуация в профильных отраслях. Пока позитивных прогнозов больше, чем негативных.

Промышленность. Западные конкуренты никуда не ушли

— Промышленность РФ в 2022 году реально адаптировалась. Многие вещи мы заново пересмотрели, начала повышаться активность со стороны локальных инвестпроектов, но пока сохраняется большое количество рисков разного плана. Большие глобальные проекты, которые были заявлены в нашей сфере, по-прежнему на паузе. Например, подвисли проекты в Казахстане из-за того, что наш рубль очень дорог. При таком рубле и при возросшей себестоимости мы неконкурентоспособны — невозможно работать, когда у тебя бюджет проекта вырастает в 2 раза. Они бюджет считают в евро, а у нас рубль подорожал в 1,5 раза, — констатировал инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко.

Кроме того, по его словам, в промышленной сфере РФ никуда не делись западные конкуренты. Например, компания, которая весной 2022 года публично заявляла, что «ни одного болта не поставит в Россию», сейчас присутствует на российском рынке под брендом никому не известной немецкой марки. При этом увеличилась цена продукции и сроки ее доставки.

— У нас в стране есть огромная проблема: контракты с предварительно оговоренной заинтересованностью. Система долго формировалась, и сейчас ее нужно разрушать. Если мы этого не сделаем, то никакого развития отечественной промышленности мы не получим, — предупредил Степаненко.

При этом у российских компаний экспортные рынки сбыта существенно сузились. В частности, «Гормашэкспорт» сейчас полностью отказался от контрактов в Евросоюзе, а Южная Африка, где ранее было много перспектив, сейчас неактуальна из-за проблем с логистикой. В такой ситуации оказались многие отечественные производители, работавшие на экспорт.

— У нас как получается: вначале накупят западное оборудование, а потом спрашивают, как его эксплуатировать. Как эксперт могу сказать, что западное промышленное оборудование далеко не всегда такое эффективное и прекрасное, как нам говорят, а мы, не задумываясь, начинаем передирать далеко не самые лучшие экземпляры. Это тупик, — констатирует Степаненко. — Да, Китай в свое время пробился по этому пути, но в Китае активно работала промышленная разведка, повсюду собиравшая информацию. При этом в некоторых отраслях китайцы так и не научились думать — это специфика ментальности. Они могут делать, но не могут осмыслить, поэтому у них произошло расслоение: они производят все — от дряни до очень дорогого оборудования, которое уже давно стоит больше, чем европейское и американское. Это не наш путь. Наша ментальность позволяет осмысливать и развиваться самостоятельно.

Риском для промышленности Андрей Степаненко сейчас считает копирование и пародирование образцов иностранного оборудования «без включения головы» (так называемый реинжиниринг), так как это разрушает инженерную технологическую школу, кратно увеличивает риски в последующем и совершенно не развивает промышленность.

По его словам, неопределенность в промышленной отрасли России в 2023 году сохранится.

— Мы живем одним днем и не понимаем, что будет дальше. Будут ли открываться программы финансирования инвестиционных проектов, которые заявлены, но их старт затягивается? Тем не менее мы продолжаем разрабатывать и производить новое оборудование, я наблюдаю активизацию интересов производства, так что есть надежда, что 2023 год пройдем нормально, — добавил Андрей Степаненко.

Строительство. Ставка на бюджет и ипотеку

Строительная отрасль в 2022 году показала один из самых лучших результатов — рост 6,5%, сданы 102 млн кв. м жилья. В Новосибирской области отрасль показала рост около 8%. Руководитель совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО), координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу, вице-президент Российского союза строителей по работе в Сибирском федеральном округе, председатель комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области Максим Федорченко объясняет это тем, что отрасль оказалась наименее импортозависимой с точки зрения базовых материалов. Что касается спроса, то он обеспечивается поддержкой государства: заказами на соцобъекты и бюджетными вливаниями.

— Сейчас мы видим, что бюджет ужимается. Много денег тратится на оборонные нужды. Поэтому сейчас я бы ожидал, что те проекты, в которые деньги направлены, будут финансироваться. Но на новые в 2023 и 2024 годах я больших бюджетных вливаний не прогнозирую. Тем не менее работой за счет бюджетных строек строители будут обеспечены, — рассуждает эксперт.

— Большое количество непроданных квартир в новостройках — это история не про Новосибирск. У наших застройщиков с продажами все неплохо. Если вы сейчас попробуете купить квартиру, вам вряд ли предложат много хороших вариантов, — говорит Федорченко. — Кроме того, сейчас у застройщиков в заделе около 3 млн кв. м стройки, около 4 млн кв. м в перспективе, в проработке также много новых проектов. Льготная ипотека будет поддерживаться до середины 2024 года, а цены на стройматериалы стабилизировались. Особенно на металл. До спецоперации цены на него росли взрывными темпами из-за картельного сговора: производителям было проще продать его оптом на западные рынки. Сейчас наш металл за рубежом никто не берет, и внутри страны он начал дешеветь. Так что по стройке у меня прогноз умеренно позитивный ― рост 6%.

С точки зрения жилья рынок сильно зависим от спроса со стороны граждан, который обеспечивает льготная ипотека. Он напомнил, что сейчас увеличен лимит по льготной ипотеке, расширены условия по семейной и IT-ипотеке, и это сильно поднимает рынок даже при ожидаемом падении платежеспособного спроса. Так что, по словам Федорченко, в 2023 году глобального сокращения спроса на жилье не ожидается.

Директор отделения развития ГК ONE Company, эксперт в области недвижимости Алексей Сержанов считает, что Новосибирску не хватает качественного современного жилья. На этом сегменте он прогнозирует в 2023 году небольшой рост цен.

— На такое жилье спрос в городе огромный. Кроме того, мы видим колоссальный рост интереса к недвижимости за пределами города. Но площадки, которые застройщики получают под такое жилье, не соответствуют по инфраструктуре. Чтобы интерес трансформировался в спрос, нужно, чтобы у людей в конкретной локации был доступ к садикам, школам, поликлиникам. Мы очень сильно надеемся на инфраструктурные проекты, через них будут выделяться средства на их создание. Это поможет застройщикам реализовать те проекты, которые хотят потребителя, — пояснил он.

Логистика. А дороги могут построить китайцы

Участник логистического рынка, учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрей Пуненко признался, что смотрит на 2023 год с оптимизмом.

— Трэш, который произошел на рынке в прошлом году, привел к тому, что там, наверху, нас услышали и начали принимать меры. Казалось бы, нехитрая схема ― угольщики поставляют уголь в порты Дальнего Востока в полувагонах, а на обратном пути загружают контейнеры и вывозят в центральную часть России ― заработала и дала эффект. Увеличилось количество специалистов на таможенных постах, сотрудников в портах, что позволило ускорить процессы. На сухопутных погранпереходах запустили электронную очередь, — перечисляет эксперт. — В итоге на сегодняшний день удалось сократить время доставки грузов с 90 дней (осень 2022 года) до 45-50 дней.

Он также отметил, что за последние 7 месяцев на российском рынке нет проблем с морскими контейнерами.

— Есть запланированное судно, своевременно подаются контейнеры под загрузку. У нас все это время не было такого, чтобы мы стояли и ждали порожние контейнеры, — пояснил Андрей Пуненко.

В 2023 году, по расчетам эксперта, оборачиваемость грузов между Россией и КНР продолжит расти. В 2022 году его компания увеличила оборот в деньгах и в объемах в 2 раза. «Трансиб Групп» импортирует в Россию оборудование, станки, цепи, метизы, а также металл. У других участников рынка прирост был не меньше.

— А куда деваться? Осталось всего несколько стран, с которыми мы можем активно работать: Китай, Турция, Индия и Эмираты. Запросы оттуда идут активно, — добавил он. — Китай с 8 февраля снял все запреты, и мы наблюдаем резкий рост грузопотока.

— Я бы сейчас пригласил китайцев, чтобы они построили нам дороги. Они у себя в стране запустили столько цементных заводов, что можно весь земной шар в бетон закатать. При этом из-за кризиса у них сейчас проблемы со стройками. От Владивостока до Москвы «миллион китайцев» нам очень оперативно построят шестиполосные дороги, а мы рассчитаемся с ними нефтью и газом ― и все стороны будут довольны. Мы решим вопрос с дефицитом рабочих рук, так как у нас просто некому вести масштабное строительство несмотря на наличие бюджетного финансирования. Кроме того, у нас сейчас нет нужного количества спецтехники, которую поставляли западные компании, а у китайских подрядчиков ее много. Плюс это будет дешевле, так как китайцы меньше воруют. Мы сейчас занимаемся этим вопросов в инициативном порядке, — добавил Лубенец.

Банки. Клиентам нужно живое общение

Независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» Александр Лубенец считает, что в 2023 году развитие логистики должно стать одним из основных направлений в экономике РФ.

Виктория Панькова, заместитель руководителя «Абсолют Банка» в Новосибирске считает, что в 2023 году на финансовом рынке сохранится тренд, открывший новые возможности для банков, которые не находятся под санкциями.

— Банки, не попавшие под ограничения в прошлом году, получили пул клиентов, которые открыли счета и активно работали по валютным контрактам. Этот тренд сохраняется в 2023 году. Будет актуален поиск новых стран и валют, выстраивание логистических цепочек оплаты для поставщиков и контрагентов.

Еще одним трендом, который усилится в 2023 году, эксперт назвала более четкий разворот в сторону клиента.

— Мы ожидаем, что в 2023 году индивидуальный подход к клиенту будет одним из ключевых критериев выбора банка как для розничных клиентов, так и для компаний. Причем это не исключает активного развития цифровых технологий. Просто в соответствии с нашей концепцией digital-гуманизма они должны применяться там, где действительно могут принести максимальную пользу, а не везде подряд, — говорит Панькова. — В чем это проявляется? Самый простой пример у нас — это возврат к истории с клиентским менеджером, когда вы можете позвонить и задать вопрос специалисту, минуя чат-бот. Мы видим, что клиентов реально бесит, когда они попадают на роботов, и идем им навстречу.

— Для этого есть все предпосылки. 50% заявок, которые сейчас поступают к нам в банк, — это заявки на ипотеку с господдержкой. После корректировки условий IT-ипотеки у нас в 2 раза выросло количество заявок по этой программе. Растет спрос на семейную ипотеку. У коллег по рынку наблюдаем активный рост сельской ипотеки, — комментирует Виктория Панькова. — При этом клиентов в целом на рынке объективно стало меньше, так как зарплаты у сибиряков не увеличиваются теми темпами, как всем бы хотелось бы. Так что прогнозируем еще один тренд ― ужесточение конкуренции за заемщиков.

Тренды в экономике. Плюс на минус

Если говорить о физлицах, то трендом 2023 года, по ее словам, по-прежнему будет льготная ипотека.

В ходе круглого стола начальник отдела валютных операций АО «Банк Акцепт» Владимир Артемьев поинтересовался, не слишком ли оптимистичны выступления экспертов:

— Мне кажется, что в 2022 году еще время не подошло для того, чтобы мы в полной мере ощутили влияние санкций, так как жили на накопленные запасы. 2023 год будет тем годом, когда мы их ощутим в полной мере. В том числе потому, что население у нас тоже не богатеет.

Впрочем, эксперты больше придерживаются позитивного настроя. Так, прогнозируя развитие экономики РФ в 2023 году в целом, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари предположил, что плохие времена страна прошла в 2022 году.

Эксперт обозначил 3 фактора, которые в 2023 году будут стимулировать рост российской экономики.

Импортозамещение.

С одной стороны, уже нашлись пути обхода и поставок китайского оборудования, а также оборудования всех других стран. С другой ― российские производители тоже оживают за той стеной, которую воздвигли западные «партнеры».

Милитаризация общества.

Вес ОПК в экономике усиливается, туда идет большой бюджетный импульс, и это обеспечивает рабочие места, налоги. Плюс армия становится крупнейшим работодателем.

— Это, как минимум, 300 тысяч людей (мобилизованные), ранее в среднем получавшие 30 тысяч рублей в месяц, а сейчас — 300 тысяч, которые будут потрачены внутри страны. Это существенный фактор, который даст экономике 2-3 трлн рублей, — поясняет Эдуард Коложвари.

Учет продукции новых регионов.

— К России в 2022 году прибавилось 4 новых региона, которые выпускают продукции на 150 млрд долларов. Пусть там все немного разрушено, то это даст 3-4% к приросту ВВП России. Думаю, этот фактор позитивно повлияет на нашу экономику, — говорит он.

Сдерживающим фактором является дефицит рабочей силы.

— У нас некому работать, так как страна переживает демографическую яму. У нас физически мало молодежи, и лет через 10 нам это сильно аукнется. Сейчас нужно думать о том, как найти рабочую силу. Сильно надеяться на страны СНГ, на мой взгляд, не стоит, — рассуждает Эдуард Коложвари. — Да, из-за присоединения новых регионов наша страна стала на 5-6 млн человек больше, но вакансий открыто еще больше.

Кроме того, по его словам, не очень интересная ситуация с бюджетом, так как, которые занимают в бюджете РФ около 40%. Он напомнил, что многие эксперты и экономисты уже много лет предупреждали, что России нужно уходить от сырьевой зависимости экономики. Власть начала предпринимать эти шаги только сейчас.

При этом эксперт не ожидает, что 2023 году произойдет серьезное повышение налогов. По его оценке, более вероятен вариант увеличения заимствований государства.

— Не думаю, что будут выпущены военные облигации или заморожены вклады. Этот подход сегодня является средневековьем. Думаю, что будет увеличена ставка по госзаймам, и государство займет около 8 трлн рублей, так как народ принесет деньги и купит облигации, если увидит хорошие ставки, превышающие предложение банков по вкладам, — уверен Эдуард Коложвари.

Год кардинальных решений?

Александр Лубенец уверен, что в 2023 году многое будет зависеть от ответов на ряд вопросов, которые должны принять наверху. В частности, по его мнению, общество ждет комментарий по итогам приватизации, когда общественная собственность была продана за три копейки и сформирована олигархическая система, которая сейчас давит на экономику.

— Думаю, что в 2023 году будут зафиксированы политические решения. На мой взгляд, должны быть пересмотрены итоги приватизации, устранены перекосы 90-х годов. Но здесь не нужны поспешные решения. Например, это может быть возмещение компенсационных выплат для бюджета или выкуп государством частных пакетов акций, которые сейчас подешевели, либо передача активов под госуправление с сохранением действующего менеджмента, — пояснил эксперт. — Этот эпизод в 2022 году остался малозаметным, но правительство РФ из фонда ФНБ выделило триллион рублей на скупку акций наших стратегических предприятий. Полагаю, что этот процесс в 2023 году обретет новую динамику.

По его словам, государство должно зайти в те монополии, где властвует иностранный капитал, где российская экономика управляется из-за рубежа и из нее выкачивается гигантское количество ресурсов, которые могли бы инвестироваться в экономику страны.

— Я вижу, что 2023 год станет переломом и этому будут способствовать санкции, введенные против России. Для роста инвестиций нам нужно перестроить финансовую систему, сделать ее двухконтурной, чтобы окрашенными деньгами финансировать проекты по созданию новых производств, разработке и выпуску импортозамещающего оборудования по льготным ставкам на 5-10 лет. Это позволит предприятиям расширяться, создавать новые рабочие места и налоговую базу, — комментирует Александр Лубенец. — Также, думаю, нам срочно нужно создавать систему расчетов альтернативную доллару. Надеюсь, что в августе страны БРИКС до чего-то договорятся. На мой взгляд, необходимо создавать в России биржу металлов. Не дело, когда мы зависим в этом вопросе от Лондонской биржи — это подрывает всю нашу экономику. Наши производители на внутреннем рынке приобретают продукцию «Норильского никеля» по цене Лондонской биржи. Привязка к иностранным биржам ведет к повышению себестоимости продукции на внутреннем рыке.

Кроме того, по мнению финансиста, нужно переводить все расчеты за нефть, газ, металлы и зерно на рубли, а также делать московский фиксинг по золоту. Поездки министра иностранных дел Лаврова по Африке и другим странам, реально добывающим золото, уже создали предпосылки для формирования международной биржи по золоту в Москве. Прошлый год стал переломным, и в этом тенденция идет по нарастающей. В 2022 году, после давно назревшей отмены НДС, физлица купили 50 тонн золота, тогда как до отмены — приобретали несколько тонн за год. Это реальный процесс дедоларизации экономики: население начало перекладываться из доллара в золото как в средство сохранения капитала, в отличие от американских фантиков, которые легко арестовать. Золото служит средством сохранения накоплений, эффективнее чем доллар и другие валюты. Чтобы золото работало не только для жителей России, но и для предприятий, нужно также убрать НДС со сделок по золоту юрлиц как одно из условия организации биржевой торговли. Без этого московский фиксинг не будет работать.

Для сравнения: по данным Минфина РФ, российские компании произвели в 2021 году 346,42 тонны золота. Согласно статистике ФТС, из них на экспорт они отправили 302,17 тонны, в том числе 266,04 тонны — в сторону Лондона. В текущем моменте Россия не поставляет золото в Евросоюз и Великобританию.

— Залповый выброс санкций против нашей страны ускорил все процессы, и то, что раньше могло длиться годами, сейчас происходит очень оперативно, — констатирует Лубенец.

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко также считает, что бизнесу, обществу и власти сегодня бессмысленно говорить о том, что «у нас все плохо» — нужно взаимодействовать.

— Мы совместно с реготделением «Деловой России» разработали перечень рекомендаций к инвестиционной карте Новосибирской области. В частности, мы предложили четко прописать путь инвестора: от идеи до реализации, чтобы бизнес понимал, по какой дороге ему нужно пройти и к кому обратиться. Предпринимателям мы в свою очередь говорим: если вы приходите к власти говорить о проблеме сразу предлагайте свои варианты ее решения, — поясняет она. — В целом же хочу сказать, что вес деловых сообществ на бизнес-поле сейчас как никогда высок. Люди понимают, что один в поле не воин, что нужно объединяться, формализуя желания и устремления, что проще выжить и развиваться вместе. Коллаборации — это долгосрочная тенденция.

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