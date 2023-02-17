2023 год: есть повод для оптимизма

На круглом столе «Тренды-2023: что ждет экономику в новом году?», организованном бизнес-инкубатором НГУЭУ и бизнес-порталом Infopro54, эксперты оценили, как будет развиваться ситуация в профильных отраслях. Пока позитивных прогнозов больше, чем негативных.
— Промышленность РФ в 2022 году реально адаптировалась. Многие вещи мы заново пересмотрели, начала повышаться активность со стороны локальных инвестпроектов, но пока сохраняется большое количество рисков разного плана. Большие глобальные проекты, которые были заявлены в нашей сфере, по-прежнему на паузе. Например, подвисли проекты в Казахстане из-за того, что наш рубль очень дорог. При таком рубле и при возросшей себестоимости мы неконкурентоспособны — невозможно работать, когда у тебя бюджет проекта вырастает в 2 раза. Они бюджет считают в евро, а у нас рубль подорожал в 1,5 раза, — констатировал инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко.
Кроме того, по его словам, в промышленной сфере РФ никуда не делись западные конкуренты. Например, компания, которая весной 2022 года публично заявляла, что «ни одного болта не поставит в Россию», сейчас присутствует на российском рынке под брендом никому не известной немецкой марки. При этом увеличилась цена продукции и сроки ее доставки.
— У нас в стране есть огромная проблема: контракты с предварительно оговоренной заинтересованностью. Система долго формировалась, и сейчас ее нужно разрушать. Если мы этого не сделаем, то никакого развития отечественной промышленности мы не получим, — предупредил Степаненко.
При этом у российских компаний экспортные рынки сбыта существенно сузились. В частности, «Гормашэкспорт» сейчас полностью отказался от контрактов в Евросоюзе, а Южная Африка, где ранее было много перспектив, сейчас неактуальна из-за проблем с логистикой. В такой ситуации оказались многие отечественные производители, работавшие на экспорт.
— У нас как получается: вначале накупят западное оборудование, а потом спрашивают, как его эксплуатировать. Как эксперт могу сказать, что западное промышленное оборудование далеко не всегда такое эффективное и прекрасное, как нам говорят, а мы, не задумываясь, начинаем передирать далеко не самые лучшие экземпляры. Это тупик, — констатирует Степаненко. — Да, Китай в свое время пробился по этому пути, но в Китае активно работала промышленная разведка, повсюду собиравшая информацию. При этом в некоторых отраслях китайцы так и не научились думать — это специфика ментальности. Они могут делать, но не могут осмыслить, поэтому у них произошло расслоение: они производят все — от дряни до очень дорогого оборудования, которое уже давно стоит больше, чем европейское и американское. Это не наш путь. Наша ментальность позволяет осмысливать и развиваться самостоятельно.
По его словам, неопределенность в промышленной отрасли России в 2023 году сохранится.
— Мы живем одним днем и не понимаем, что будет дальше. Будут ли открываться программы финансирования инвестиционных проектов, которые заявлены, но их старт затягивается? Тем не менее мы продолжаем разрабатывать и производить новое оборудование, я наблюдаю активизацию интересов производства, так что есть надежда, что 2023 год пройдем нормально, — добавил Андрей Степаненко.
Строительная отрасль в 2022 году показала один из самых лучших результатов — рост 6,5%, сданы 102 млн кв. м жилья. В Новосибирской области отрасль показала рост около 8%. Руководитель совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО), координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу, вице-президент Российского союза строителей по работе в Сибирском федеральном округе, председатель комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области Максим Федорченко объясняет это тем, что отрасль оказалась наименее импортозависимой с точки зрения базовых материалов. Что касается спроса, то он обеспечивается поддержкой государства: заказами на соцобъекты и бюджетными вливаниями.
— Сейчас мы видим, что бюджет ужимается. Много денег тратится на оборонные нужды. Поэтому сейчас я бы ожидал, что те проекты, в которые деньги направлены, будут финансироваться. Но на новые в 2023 и 2024 годах я больших бюджетных вливаний не прогнозирую. Тем не менее работой за счет бюджетных строек строители будут обеспечены, — рассуждает эксперт.
— Большое количество непроданных квартир в новостройках — это история не про Новосибирск. У наших застройщиков с продажами все неплохо. Если вы сейчас попробуете купить квартиру, вам вряд ли предложат много хороших вариантов, — говорит Федорченко. — Кроме того, сейчас у застройщиков в заделе около 3 млн кв. м стройки, около 4 млн кв. м в перспективе, в проработке также много новых проектов. Льготная ипотека будет поддерживаться до середины 2024 года, а цены на стройматериалы стабилизировались. Особенно на металл. До спецоперации цены на него росли взрывными темпами из-за картельного сговора: производителям было проще продать его оптом на западные рынки. Сейчас наш металл за рубежом никто не берет, и внутри страны он начал дешеветь. Так что по стройке у меня прогноз умеренно позитивный ― рост 6%.
Директор отделения развития ГК ONE Company, эксперт в области недвижимости Алексей Сержанов считает, что Новосибирску не хватает качественного современного жилья. На этом сегменте он прогнозирует в 2023 году небольшой рост цен.
— На такое жилье спрос в городе огромный. Кроме того, мы видим колоссальный рост интереса к недвижимости за пределами города. Но площадки, которые застройщики получают под такое жилье, не соответствуют по инфраструктуре. Чтобы интерес трансформировался в спрос, нужно, чтобы у людей в конкретной локации был доступ к садикам, школам, поликлиникам. Мы очень сильно надеемся на инфраструктурные проекты, через них будут выделяться средства на их создание. Это поможет застройщикам реализовать те проекты, которые хотят потребителя, — пояснил он.
Участник логистического рынка, учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрей Пуненко признался, что смотрит на 2023 год с оптимизмом.
— Трэш, который произошел на рынке в прошлом году, привел к тому, что там, наверху, нас услышали и начали принимать меры. Казалось бы, нехитрая схема ― угольщики поставляют уголь в порты Дальнего Востока в полувагонах, а на обратном пути загружают контейнеры и вывозят в центральную часть России ― заработала и дала эффект. Увеличилось количество специалистов на таможенных постах, сотрудников в портах, что позволило ускорить процессы. На сухопутных погранпереходах запустили электронную очередь, — перечисляет эксперт. — В итоге на сегодняшний день удалось сократить время доставки грузов с 90 дней (осень 2022 года) до 45-50 дней.
Он также отметил, что за последние 7 месяцев на российском рынке нет проблем с морскими контейнерами.
— Есть запланированное судно, своевременно подаются контейнеры под загрузку. У нас все это время не было такого, чтобы мы стояли и ждали порожние контейнеры, — пояснил Андрей Пуненко.
В 2023 году, по расчетам эксперта, оборачиваемость грузов между Россией и КНР продолжит расти. В 2022 году его компания увеличила оборот в деньгах и в объемах в 2 раза. «Трансиб Групп» импортирует в Россию оборудование, станки, цепи, метизы, а также металл. У других участников рынка прирост был не меньше.
— А куда деваться? Осталось всего несколько стран, с которыми мы можем активно работать: Китай, Турция, Индия и Эмираты. Запросы оттуда идут активно, — добавил он. — Китай с 8 февраля снял все запреты, и мы наблюдаем резкий рост грузопотока.
— Я бы сейчас пригласил китайцев, чтобы они построили нам дороги. Они у себя в стране запустили столько цементных заводов, что можно весь земной шар в бетон закатать. При этом из-за кризиса у них сейчас проблемы со стройками. От Владивостока до Москвы «миллион китайцев» нам очень оперативно построят шестиполосные дороги, а мы рассчитаемся с ними нефтью и газом ― и все стороны будут довольны. Мы решим вопрос с дефицитом рабочих рук, так как у нас просто некому вести масштабное строительство несмотря на наличие бюджетного финансирования. Кроме того, у нас сейчас нет нужного количества спецтехники, которую поставляли западные компании, а у китайских подрядчиков ее много. Плюс это будет дешевле, так как китайцы меньше воруют. Мы сейчас занимаемся этим вопросов в инициативном порядке, — добавил Лубенец.
Виктория Панькова, заместитель руководителя «Абсолют Банка» в Новосибирске считает, что в 2023 году на финансовом рынке сохранится тренд, открывший новые возможности для банков, которые не находятся под санкциями.
— Банки, не попавшие под ограничения в прошлом году, получили пул клиентов, которые открыли счета и активно работали по валютным контрактам. Этот тренд сохраняется в 2023 году. Будет актуален поиск новых стран и валют, выстраивание логистических цепочек оплаты для поставщиков и контрагентов.
Еще одним трендом, который усилится в 2023 году, эксперт назвала более четкий разворот в сторону клиента.
— Мы ожидаем, что в 2023 году индивидуальный подход к клиенту будет одним из ключевых критериев выбора банка как для розничных клиентов, так и для компаний. Причем это не исключает активного развития цифровых технологий. Просто в соответствии с нашей концепцией digital-гуманизма они должны применяться там, где действительно могут принести максимальную пользу, а не везде подряд, — говорит Панькова. — В чем это проявляется? Самый простой пример у нас — это возврат к истории с клиентским менеджером, когда вы можете позвонить и задать вопрос специалисту, минуя чат-бот. Мы видим, что клиентов реально бесит, когда они попадают на роботов, и идем им навстречу.
— Для этого есть все предпосылки. 50% заявок, которые сейчас поступают к нам в банк, — это заявки на ипотеку с господдержкой. После корректировки условий IT-ипотеки у нас в 2 раза выросло количество заявок по этой программе. Растет спрос на семейную ипотеку. У коллег по рынку наблюдаем активный рост сельской ипотеки, — комментирует Виктория Панькова. — При этом клиентов в целом на рынке объективно стало меньше, так как зарплаты у сибиряков не увеличиваются теми темпами, как всем бы хотелось бы. Так что прогнозируем еще один тренд ― ужесточение конкуренции за заемщиков.
В ходе круглого стола начальник отдела валютных операций АО «Банк Акцепт» Владимир Артемьев поинтересовался, не слишком ли оптимистичны выступления экспертов:
— Мне кажется, что в 2022 году еще время не подошло для того, чтобы мы в полной мере ощутили влияние санкций, так как жили на накопленные запасы. 2023 год будет тем годом, когда мы их ощутим в полной мере. В том числе потому, что население у нас тоже не богатеет.
Впрочем, эксперты больше придерживаются позитивного настроя. Так, прогнозируя развитие экономики РФ в 2023 году в целом, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари предположил, что плохие времена страна прошла в 2022 году.
Эксперт обозначил 3 фактора, которые в 2023 году будут стимулировать рост российской экономики.
С одной стороны, уже нашлись пути обхода и поставок китайского оборудования, а также оборудования всех других стран. С другой ― российские производители тоже оживают за той стеной, которую воздвигли западные «партнеры».
Вес ОПК в экономике усиливается, туда идет большой бюджетный импульс, и это обеспечивает рабочие места, налоги. Плюс армия становится крупнейшим работодателем.
— Это, как минимум, 300 тысяч людей (мобилизованные), ранее в среднем получавшие 30 тысяч рублей в месяц, а сейчас — 300 тысяч, которые будут потрачены внутри страны. Это существенный фактор, который даст экономике 2-3 трлн рублей, — поясняет Эдуард Коложвари.
— К России в 2022 году прибавилось 4 новых региона, которые выпускают продукции на 150 млрд долларов. Пусть там все немного разрушено, то это даст 3-4% к приросту ВВП России. Думаю, этот фактор позитивно повлияет на нашу экономику, — говорит он.
Сдерживающим фактором является дефицит рабочей силы.
— У нас некому работать, так как страна переживает демографическую яму. У нас физически мало молодежи, и лет через 10 нам это сильно аукнется. Сейчас нужно думать о том, как найти рабочую силу. Сильно надеяться на страны СНГ, на мой взгляд, не стоит, — рассуждает Эдуард Коложвари. — Да, из-за присоединения новых регионов наша страна стала на 5-6 млн человек больше, но вакансий открыто еще больше.
При этом эксперт не ожидает, что 2023 году произойдет серьезное повышение налогов. По его оценке, более вероятен вариант увеличения заимствований государства.
— Не думаю, что будут выпущены военные облигации или заморожены вклады. Этот подход сегодня является средневековьем. Думаю, что будет увеличена ставка по госзаймам, и государство займет около 8 трлн рублей, так как народ принесет деньги и купит облигации, если увидит хорошие ставки, превышающие предложение банков по вкладам, — уверен Эдуард Коложвари.
Александр Лубенец уверен, что в 2023 году многое будет зависеть от ответов на ряд вопросов, которые должны принять наверху. В частности, по его мнению, общество ждет комментарий по итогам приватизации, когда общественная собственность была продана за три копейки и сформирована олигархическая система, которая сейчас давит на экономику.
— Думаю, что в 2023 году будут зафиксированы политические решения. На мой взгляд, должны быть пересмотрены итоги приватизации, устранены перекосы 90-х годов. Но здесь не нужны поспешные решения. Например, это может быть возмещение компенсационных выплат для бюджета или выкуп государством частных пакетов акций, которые сейчас подешевели, либо передача активов под госуправление с сохранением действующего менеджмента, — пояснил эксперт. — Этот эпизод в 2022 году остался малозаметным, но правительство РФ из фонда ФНБ выделило триллион рублей на скупку акций наших стратегических предприятий. Полагаю, что этот процесс в 2023 году обретет новую динамику.
По его словам, государство должно зайти в те монополии, где властвует иностранный капитал, где российская экономика управляется из-за рубежа и из нее выкачивается гигантское количество ресурсов, которые могли бы инвестироваться в экономику страны.
— Я вижу, что 2023 год станет переломом и этому будут способствовать санкции, введенные против России. Для роста инвестиций нам нужно перестроить финансовую систему, сделать ее двухконтурной, чтобы окрашенными деньгами финансировать проекты по созданию новых производств, разработке и выпуску импортозамещающего оборудования по льготным ставкам на 5-10 лет. Это позволит предприятиям расширяться, создавать новые рабочие места и налоговую базу, — комментирует Александр Лубенец. — Также, думаю, нам срочно нужно создавать систему расчетов альтернативную доллару. Надеюсь, что в августе страны БРИКС до чего-то договорятся. На мой взгляд, необходимо создавать в России биржу металлов. Не дело, когда мы зависим в этом вопросе от Лондонской биржи — это подрывает всю нашу экономику. Наши производители на внутреннем рынке приобретают продукцию «Норильского никеля» по цене Лондонской биржи. Привязка к иностранным биржам ведет к повышению себестоимости продукции на внутреннем рыке.
Кроме того, по мнению финансиста, нужно переводить все расчеты за нефть, газ, металлы и зерно на рубли, а также делать московский фиксинг по золоту. Поездки министра иностранных дел Лаврова по Африке и другим странам, реально добывающим золото, уже создали предпосылки для формирования международной биржи по золоту в Москве. Прошлый год стал переломным, и в этом тенденция идет по нарастающей. В 2022 году, после давно назревшей отмены НДС, физлица купили 50 тонн золота, тогда как до отмены — приобретали несколько тонн за год. Это реальный процесс дедоларизации экономики: население начало перекладываться из доллара в золото как в средство сохранения капитала, в отличие от американских фантиков, которые легко арестовать. Золото служит средством сохранения накоплений, эффективнее чем доллар и другие валюты. Чтобы золото работало не только для жителей России, но и для предприятий, нужно также убрать НДС со сделок по золоту юрлиц как одно из условия организации биржевой торговли. Без этого московский фиксинг не будет работать.
Для сравнения: по данным Минфина РФ, российские компании произвели в 2021 году 346,42 тонны золота. Согласно статистике ФТС, из них на экспорт они отправили 302,17 тонны, в том числе 266,04 тонны — в сторону Лондона. В текущем моменте Россия не поставляет золото в Евросоюз и Великобританию.
— Залповый выброс санкций против нашей страны ускорил все процессы, и то, что раньше могло длиться годами, сейчас происходит очень оперативно, — констатирует Лубенец.
Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко также считает, что бизнесу, обществу и власти сегодня бессмысленно говорить о том, что «у нас все плохо» — нужно взаимодействовать.
— Мы совместно с реготделением «Деловой России» разработали перечень рекомендаций к инвестиционной карте Новосибирской области. В частности, мы предложили четко прописать путь инвестора: от идеи до реализации, чтобы бизнес понимал, по какой дороге ему нужно пройти и к кому обратиться. Предпринимателям мы в свою очередь говорим: если вы приходите к власти говорить о проблеме сразу предлагайте свои варианты ее решения, — поясняет она. — В целом же хочу сказать, что вес деловых сообществ на бизнес-поле сейчас как никогда высок. Люди понимают, что один в поле не воин, что нужно объединяться, формализуя желания и устремления, что проще выжить и развиваться вместе. Коллаборации — это долгосрочная тенденция.
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Фото базовое: pixabay — tookapic, с круглого стола — предоставлено бизнес-инкубатором НГУЭУ
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