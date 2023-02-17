Вклад АО «РЭС» в развитие строительной отрасли высоко оценила мэрия Новосибирска

Подводя итоги деятельности в прошлом году, мэр отметил, что строительная отрасль, несмотря на все трудности, сегодня продолжает двигаться вперед, способствуя развитию Новосибирска.

В ходе заседания было отмечено активное участие ресурсоснабжающих предприятий города в реализации проектов городской застройки и создании условий для развития жилищного, гражданского и промышленного строительства на городских территориях. Подтверждая значимый вклад энергетиков, глава города вручил сразу 2 почетные грамоты на имя директора по технологическим присоединением АО «РЭС» Алексея Гвоздева. Его отметили почетной грамотой за большой вклад в развитие строительной отрасли по итогам 2022 года, а также почетной грамотой «За особые заслуги перед городом» в решении проблемных вопросов при строительстве объектов в Новосибирске. Награду получил представитель профильной дирекции компании.

Также награды были вручены представителям предприятий и организаций строительной отрасли и смежных отраслей, плодотворно работавшим на благо города в прошедшем году.

Докладывая о планах и задачах на 2023 год, заместитель мэра города Новосибирска — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, подчеркнул, что в текущем году планируется начать строительство ряда социальных объектов, имеющих важное значение для жителей Новосибирска. В частности, речь идет о нескольких школах в разных районах города. Стоит отметить, что в данных проектах вопросы по подключению объектов к электросетевой инфраструктуре также будут решаться с участием АО «РЭС». Тем более, что энергетики ежегодно подключают к электросетям десятки социальных объектов по всей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании