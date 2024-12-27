2024 год станет отметкой исторического рекорда по прибыльности для ВТБ

В ноябре прибыль возросла в 3,2 раза, составив 47,5 миллиарда рублей. Существенный рост продемонстрировали комиссионные доходы, которые повысились на 23,7%, составив 241,5 миллиарда рублей, благодаря положительному эффекту от валютных операций и транзакционных комиссий за обслуживание трансграничных платежей. В ноябре банк уменьшил резервы по корпоративным кредитам на 56 миллиардов рублей в связи с ожидаемым погашением кредитов в недружественных валютах клиентами из дружественных стран.

— Итоги ноября и за 11 месяцев полностью соответствуют нашим прогнозам и рыночной динамике: высокие показатели прибыльности достигаются на фоне ослабления розничного кредитования и устойчивого роста депозитов», — отметил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Балансовые показатели также продемонстрировали стабильный рост. В ноябре общий кредитный портфель увеличился благодаря корпоративному сегменту, составив 24,4 триллиона рублей, что на 1,4% больше в ноябре и на 16,3% с начала года. Общие средства клиентов группы достигли 26,3 триллиона рублей, увеличившись на 1,3% в ноябре и на 17,6% за год. Доля проблемных кредитов остается на низком уровне.