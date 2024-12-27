Метро Новосибирска в Новый год будет работать до 2 часов ночи

В Новосибирске на период новогодних праздников с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го внесены изменения в работу общественного транспорта. Наземный пассажирский транспорт и метрополитен будут функционировать по графику выходного дня.

На сайте МКУ «ЦУГАЭТ» можно ознакомиться с расписанием муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года метро будет работать до 2 часов. Кассы, вестибюли и входы на станции будут открыты до указанного времени.

С 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года для школьников будет действовать бесплатный проезд. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо предъявить справку об обучении. Бесплатный проезд будет действовать на всех видах транспорта: трамваях, троллейбусах, метро и в 16 муниципальных автобусах.

Ранее редакция сообщала о том, что на этой неделе будет объявлен конкурс на проектирование метро в Новосибирске. В мэрии рассчитывают, что подрядчик подготовит и согласует проект за год.