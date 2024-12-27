Предприятие «Эконива» в Маслянино перешло под управление российского юрлица

Операционный бизнес молочного холдинга России ГК «ЭкоНива» (головная структура расположена в Германии), в том числе активы, расположенные на территории России, перешли под контроль российской компании. Все доли в российских операционных подразделениях Ekosem-Agrar AG купило ООО «ЭкоНива».

При этом смены собственников практически не произошло. Основными владельцами ООО «ЭкоНива» стали акционеры Ekosem-Agrar AG во главе с основателем и президентом «ЭкоНивы» Штефаном Дюрром, который является гражданином Российской Федерации.

— Консолидация расположенных в российской юрисдикции как операционных подразделений, так и самой холдинговой компании стала необходима в связи с глобальной геополитической нестабильностью. Это значительно затруднило деятельность группы в формате российско-германской структуры, сделав ее фактически невозможной, — прокомментировали в компании.

В рамках сделки будут реструктуризированы два выпуска корпоративных облигаций немецкой компании. Они будут выкуплены специально созданной компанией (SPV) по цене 300 евро за облигацию.

По данным Seldon Basis, ООО «Эконива» зарегистрирована 29 ноября 2024 года в Воронежской области. Уставной капитал компании 100 тысяч рублей. Учредитель — ООО «Эконива- Молочные реки» (дочка ГК «Эконива»). Генеральный директор — Дюрр Штефан Маттиас.

Группа компаний «ЭкоНива» – вертикально интегрированный холдинг, основанный в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. С 2013 года компания развивает направление по переработке молока. Под ее управлением четыре действующих перерабатывающих завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. В холдинг входит 630 тыс га сельскохозяйственных земель.

Ранее редакция сообщала, что «ЭкоНива» тестирует электронные торги племенным скотом.