 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

ABL Technologies разработает проект завода для ГП «Толмачевское»

Компания планирует построить завод по переработке 30 тонн молока в сутки.
  • 07/06/2019, 14:56
ABL Technologies разработает проект завода для ГП «Толмачевское»

Руководство ГП «Толмачевское» подписало соглашение о сотрудничестве с израильской ABLTechnologiesLtd., которая займется разработкой проекта для строительства Толмачевского молочного завода в селе Красноглинное Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании. Предполагается, что строительство молочного завода мощностью переработки до 30 тонн сырья в сутки начнется летом текущего года. С этой целью в структуре ГП «Толмачевское» ранее было создано предприятие АО «Толмачевский Молочный Завод» и приобретен земельный участок размером более 36 тыс. кв. м в селе Красноглинное Новосибирской области, где параллельно завершается модернизация животноводческого комплекса на 740 тыс. голов дойного стада.

— В рамках группы предприятий «Толмачевское» мы планируем объединить все циклы производства высококачественной молочной продукции и других продуктов питания (от выращивания кормовых культур до переработки), а также запустить собственную розничную сеть на территории Новосибирской и Кемеровоской областей, — говорит руководитель проекта ГП «Толмачевское» Александр Кытманов. —  Мы верим, что только такой подход может обеспечить максимальный контроль качества на всех этапах производства, и в то же время понимаем, что это также и большая ответственность перед потребителем. Мы крайне тщательно относимся к выбору наших партнеров и поставщиков и приняли решение о сотрудничестве с ABL Technologies Ltd. именно потому, что для них, как и для нас, качество конечной продукции является главным приоритетом. Они, например, готовы предложить уникальные технологии переработки молока, обеспечивающие длительный срок хранения — до одного месяца — без использования консервантов.

ГП «Толмачевское» намерено применять технологии молочной отрасли Израиля

ГП «Толмачевское» намерено применять технологии молочной отрасли Израиля

Решение о сотрудничестве с ABLTechnologiesLtd. Руководство ГП «Толмачевское» приняло по итогам ознакомительной поездки в Израиль, которая состоялась в январе этого года, напоминают в компании.

Особенностью израильской молочной отрасли является то, что помимо трех крупных молочных заводов (Тнува, Тара, Штраус) в стране действует более 80 небольших заводов и сыроварен, которые создаются непосредственно при частных молочных фермах. На подобных заводах можно производить самый широкий ассортимент молочной продукции — молоко, йогурт, творог, брынзу, различные мягкие и твердые сыры и даже мороженое. Для их производства используется компактное универсальное оборудование, простое в обслуживании и обеспечивающее высокое качество выпускаемой продукции. При этом продукция таких предприятий неизменно пользуется высоким спросом со стороны местных жителей.

Фото пресс-службы ООО «Толмачевское»

Популярное с сайта

Погодные катаклизмы впишут в онлайн-карту

Погодные катаклизмы впишут в онлайн-карту

07/06/2019, 15:07
Поводом для внедрения новой системы мониторинга погодных условий послужили фейки о 70-градусных морозах в Алтайском крае.
214-ФЗ скорректирует программу подготовки в профильных вузах

214-ФЗ скорректирует программу подготовки в профильных вузах

07/06/2019, 15:01
В такой ситуации архитектурное градостроительное направление может скатиться до ситуации 50-60 годов.
Новосибирцев приглашают к участию в добровольческом проекте

Новосибирцев приглашают к участию в добровольческом проекте

07/06/2019, 14:44
Лучшие проекты смогут получить грант до 2 млн рублей, реализовать свою идею на федеральном уровне и воспользоваться социальным лифтом.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

Региональную федерацию самбо возглавил Станислав Колесников

07/06/2019, 17:43

В мэрии создан комитет охраны окружающей среды

07/06/2019, 17:17

В Новосибирском ГАУ изобрели устройства для борьбы с сорняками

07/06/2019, 15:45

Работы по строительству Ледовой арены начнутся в течение месяца

07/06/2019, 15:37

Новосибирская область осталась в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

07/06/2019, 15:10

Погодные катаклизмы впишут в онлайн-карту

07/06/2019, 15:07

214-ФЗ скорректирует программу подготовки в профильных вузах

07/06/2019, 15:01

Новосибирцев приглашают к участию в добровольческом проекте

07/06/2019, 14:44

Подписана «дорожная карта» по созданию индустриального парка на площадке НЗХК

07/06/2019, 14:41

Мусор в Новосибирской области взвесят

07/06/2019, 14:06
Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска