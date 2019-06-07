ABL Technologies разработает проект завода для ГП «Толмачевское»

Руководство ГП «Толмачевское» подписало соглашение о сотрудничестве с израильской ABLTechnologiesLtd., которая займется разработкой проекта для строительства Толмачевского молочного завода в селе Красноглинное Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании. Предполагается, что строительство молочного завода мощностью переработки до 30 тонн сырья в сутки начнется летом текущего года. С этой целью в структуре ГП «Толмачевское» ранее было создано предприятие АО «Толмачевский Молочный Завод» и приобретен земельный участок размером более 36 тыс. кв. м в селе Красноглинное Новосибирской области, где параллельно завершается модернизация животноводческого комплекса на 740 тыс. голов дойного стада.

— В рамках группы предприятий «Толмачевское» мы планируем объединить все циклы производства высококачественной молочной продукции и других продуктов питания (от выращивания кормовых культур до переработки), а также запустить собственную розничную сеть на территории Новосибирской и Кемеровоской областей, — говорит руководитель проекта ГП «Толмачевское» Александр Кытманов. — Мы верим, что только такой подход может обеспечить максимальный контроль качества на всех этапах производства, и в то же время понимаем, что это также и большая ответственность перед потребителем. Мы крайне тщательно относимся к выбору наших партнеров и поставщиков и приняли решение о сотрудничестве с ABL Technologies Ltd. именно потому, что для них, как и для нас, качество конечной продукции является главным приоритетом. Они, например, готовы предложить уникальные технологии переработки молока, обеспечивающие длительный срок хранения — до одного месяца — без использования консервантов.

Решение о сотрудничестве с ABLTechnologiesLtd. Руководство ГП «Толмачевское» приняло по итогам ознакомительной поездки в Израиль, которая состоялась в январе этого года, напоминают в компании.

Особенностью израильской молочной отрасли является то, что помимо трех крупных молочных заводов (Тнува, Тара, Штраус) в стране действует более 80 небольших заводов и сыроварен, которые создаются непосредственно при частных молочных фермах. На подобных заводах можно производить самый широкий ассортимент молочной продукции — молоко, йогурт, творог, брынзу, различные мягкие и твердые сыры и даже мороженое. Для их производства используется компактное универсальное оборудование, простое в обслуживании и обеспечивающее высокое качество выпускаемой продукции. При этом продукция таких предприятий неизменно пользуется высоким спросом со стороны местных жителей.

Фото пресс-службы ООО «Толмачевское»