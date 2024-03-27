22 новых объекта образования построят в Новосибирской области в ближайшие три года

В настоящее время на стадии проектирования и строительства в регионе находится 22 объекта образования – школы и детские сады. Ожидается, что первые объекты сдадут уже в этом году, сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков в ходе проверки стройплощадки школы в Дзержинском районе Новосибирска.

Алексей Колмаков отметил, что создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования на сегодняшний день одно из приоритетных направлений работы регионального правительства.

— Строители уже приступили к внутренней отделке помещений – стяжке пола и штукатурке стен, электро-монтажным работам, оборудованию вентиляции, установке радиаторов. По контракту ввод школы в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года, однако строители набрали очень высокий темп работ, и делают всё возможное, чтобы школа открыла двери для учеников уже раньше, — отметил Алексей Колмаков.

Проект реконструкции школы по ул. Авиастроителей предусматривает полный демонтаж старого здания, возведенного в 1939 году. На его месте появится новое здание Н-образной формы, где будут получать знания в два раза больше учащихся (825 человек).

По проекту в новой школе будут обустроены обеденный и актовый залы вместимостью более 400 человек, два спортивных зала, зал хореографии, музей, библиотека, студия телевидения и звукозаписи. Территорию школы также благоустроят, здесь появятся поле для игры в мини-футбол, спортивные площадки, будут установлены малые архитектурные формы.