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Два муниципальных предприятия Новосибирска исключили из приватизации

  • 27/03/2024, 15:51
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Два муниципальных предприятия Новосибирска исключили из приватизации
Но теперь им грозит ликвидация, если муниципалитет и депутаты не определятся, в какой форме предприятия смогут работать дальше.

Попытка снять с рассмотрения мартовской сессии горсовета Новосибирска вопрос о приватизации муниципальных предприятий не удалась. С этим предложением выступил глава фракции КПРФ, депутат Антон Тыртышный.

— В настоящий момент в Госдуме рассматривается проект федерального закона о переносе сроков преобразования муниципальных предприятий с 1 января 2025 года на 1 января 2030 года. Он внесен главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, — сообщил Тыртышный. — В плане Госдумы рассмотрение вопроса поставлено на май. Может оказаться, что решения, которые мы можем принять сегодня, будут преждевременными.

Депутат предложил отложить обсуждение этого вопроса до рассмотрения проекта в Госдуме, а также до вступления в должность нового мэра.

— Это серьезный вопрос. По плану-графику на все процедуры преобразования нужны 7 месяцев. Если мы начнем процедуру в мае, то успеем до конца года, — подчеркнул он.

Его коллега по фракции Александр Бурмистров отметил, что в документах, представленных на горсовете, не были озвучены финансово-экономические обоснования, почему именно эти муниципальные предприятия подлежат акционированию. Напомним, речь идет о МУП «Спецавтохозяйство», МП «Новосибирская аптечная сеть», МКП «Новосибгортранс», МУП «Сибирское гостеприимство» и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №5».

Мэрия Новосибирска не планирует продавать Спецавтохозяйство и муниципальную аптеку

Мэрия Новосибирска не планирует продавать Спецавтохозяйство и муниципальную аптеку

— Нужны понятные критерии: почему вы предлагаете акционировать именно эти предприятия, их обороты, штат, в прибыль работают или в убыток, какая у них социальная нагрузка. А сейчас в документах кроме слова «необходимо» мы не видим никакой информации, — заявил он.

Бурмистров также предложил проработать этот вопрос до мая и потом вынести на рассмотрение сессии.

Еще один пул предложений касался исключения из плана приватизации некоторых муниципальных предприятий. Депутат Светлана Каверзина*  (*Решением Минюста РФ признана иностранным агентом. — Ред.) предложила исключить из списка МУП ПАТП-5. Причем, по ее словам, это предприятие вполне можно ликвидировать.

— Какую социальную нагрузку несет ПАТП-5? Оно сдает в аренду маршруты, помещения. На коммерческих маршрутках не работают социальные карты, прибыль компании за 2023 год составила 219 тысяч рублей, — отметила депутат. — По данным КСОДД, по абсолютному большинству маршрутов, по которым ходят маршрутные такси ПАТП-5, сегодня можно пустить большие автобусы. КСОДД также отмечал, что на этих маршрутах не хватает провозной способности действующего общественного коммерческого транспорта. Зачем нужна прокладка в виде ПАТП-5?

И.о. начальника транспортного департамента мэрии Новосибирска Олеся Богомазова пояснила, что ПАТП-5 в 2023 году перевезло 3,5 млн пассажиров и обслуживает 7 маршрутов. При его ликвидации маршруты будут отменены. При этом, по ее словам, в рамках существующей стесненности транспортных артерий города не по всем маршрутам могут пройти большие низкопольные автобусы.

Депутат, глава комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко озвучил решение комиссии, где предложено исключить из плана приватизации два предприятия: МП «Новосибирская аптечная сеть» и МУП «Сибирское гостеприимство», но с сохранением их в другой форме собственности.

Мэрия планирует ликвидировать «Похоронный дом ИМИ» в Новосибирске

Мэрия планирует ликвидировать «Похоронный дом ИМИ» в Новосибирске

— Если следовать выступлению представителей мэрии, то акционирование делается во имя спасения МУПов. Еще не поздно подумать и выбрать самый оптимальный путь сохранения этих предприятий, но без симпатий или антипатий руководителей департаментов, по единым стандартами и критериям к применению 485-ФЗ. Сегодня, если посмотреть предприятия, заявленные на приватизацию, история фонит двойными стандартами, — заявил Бондаренко. —  Нужно внимательно рассмотреть все варианты: создание АО, автономных муниципальных учреждений, ликвидация, сохранение в виде МУПа.

Представители департамента соцзащиты предупредили депутатов, что исключение из списка приватизации «Новосибирской аптечной сети» (НАС) автоматически является рекомендацией на ее ликвидацию, а это около 500 сотрудников и товарные запасы на 200 млн рублей. При ликвидации НАС все затраты лягут на бюджет города. Только на погашение выплат по зарплате придется направить около 168 млн рублей.

Депутат Евгений Яковенко отметил, что всего в плане на приватизацию или ликвидацию стоят 17 муниципальных предприятий, и также заявил, что непонятно, чем руководствуется муниципалитет, формируя этот список.

— В военное время акционировать МУП ИМИ, который работает по понятным правилам, а не так как «черные агенты», которые кружат вокруг родственников погибших, неправильно. Нужно глубже поразбираться в ситуации, посмотреть экономику, социальную значимость предприятий и взвешенно принять решение с учетом существующего федерального законодательства, —  предложил Яковенко.

Депутат Игорь Украинцев, напротив. считает, что акционирования не стоит бояться, так как эта форма собственности даст предприятию возможность привлекать деньги через кредиты, продажу.

Акционирование муниципальных предприятий Новосибирска обрастает скандалами

Акционирование муниципальных предприятий Новосибирска обрастает скандалами

— Это дополнительная возможность для развития предприятия. К примеру, для «Спецавтохозяйства», которое стало регоператором, плюс собирается строить два завода. В режиме МУПа оно это делать не сможет. Так что ряд активов, которые есть в собственности Новосибирска, возможно, стоит приватизировать, — не исключает Украинцев. — В МУПах нужно оставлять только важные жизнеобеспечивающие предприятия, которые могут существовать без акционирования, а остальным дать возможность развиваться. Нужно отодвинуть политические моменты. Коллаборация муниципальной и коммерческой составляющей — сегодня наиболее правильное решение, так как не дает МУПам стагнировать.

Тем не менее за исключение МП «Новосибирская аптечная сеть» и МУП «Сибирское гостеприимство» из плана приватизации проголосовали 29 человек. Поправка Светланы Каверзиной* не прошла. Сейчас депутатам придется оперативно решать, в каком формате аптечная сеть и «Сибирское гостеприимство» смогут остаться на рынке, а также думать, что делать с другими муниципальными предприятиями, чтобы не пришлось их ликвидировать.

Ранее редакция сообщала о том, что УФАС потребовало реорганизовать МП «Метро МиР» в Новосибирске.

Иллюстрация – скрин с трансляции сессии горсовета Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : приватизация муниципальные предприятия акционирование


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