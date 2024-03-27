Чистая прибыль ВТБ составила более 61 млрд рублей за первые два месяца 2024 года

За первые два месяца текущего года группа ВТБ смогла заработать 61,3 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 17%, сообщает пресс-служба кредитной организации. Таким образом, по итогам первого квартала 2024 года, заработок может составить более 100 млрд рублей.

По словам первого заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрия Пьянова, удается сохранять неплохие показатели прибыльности даже в условиях растущего давления на чистую процентную маржу. И все это благодаря хорошей динамике чистых комиссионных доходов и стабильному качеству активов.

— Мы отмечаем снижение количества новых выдач и замедление темпов роста кредитного портфеля в розничном сегменте, при этом портфель кредитов юридическим лицам вырос за два месяца на 6%. В целом результаты января-февраля полностью соответствуют нашим ожиданиям по чистой прибыли 2024 года, выше рекорда прошлого года, — добавил эксперт.

По состоянию на 29 февраля 2024 года, объем средств клиентов — физлиц вырос на 1,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,4%), достигнув 9,8 трлн рублей. Кредитов физлицам выдано на 0,4% больше, чем за два месяца минувшего года. Портфель кредитов гражданам превысил семь трлн рублей.

При этом кредиты юрлицам выросли за два месяца текущего года на 6,1% до 14,9 трлн рублей, учитывая корректировки на эффект валютной переоценки, рост составил 5,8%.