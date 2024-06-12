В лагерях Новосибирской области отдыхают более 70 тысяч детей

По сообщению Министерства образования Новосибирской области, оздоровительная кампания стартовала в регионе 1 июня. В настоящее время работают 38 загородных лагерей, в которых отдыхает более семи тысяч детей.

Кроме того, более 64 тысяч школьников посещают 913 лагерей с дневным пребыванием. Все эти учреждения прошли необходимые проверки, связанные с обеспечением безопасности. В проверках участвовали представители пожарной службы, полиции и Росгвардии.

Всего в летний период в лагерях Новосибирской области смогут отдохнуть более 122 тысяч детей.

Ранее редакция сообщала о том, что путевки в детские лагеря отдыха в Новосибирске стоят до 67 тысяч рублей за смену.