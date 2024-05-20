Путевки в детские лагеря отдыха в Новосибирске стоят до 67 тысяч рублей за смену

Путевка на отдых в детском загородном или оздоровительном лагере в Новосибирской области обойдется родителям этим летом в среднем в 47-50 тысяч рублей за смену. Впрочем, некоторые предложения доходят до 67 тысяч рублей, пишет BFM-Новосибирск. По сравнению с прошлым годом, путевки подорожали на 10-12%.

При этом в некоторых лагерях уже все путевки раскуплены. Об этом корреспонденту издания рассказали в администрации лагеря «Юбилейный».

Как пояснила директор по продажам центра детского отдыха «Магистр» Наталья Куткина, в детском лагере в сумму оплаты входит проживание, 6-разовое питание, программа, охрана, вожатые, сувенирка и т.д.

— С учетом того, какие требования предъявляются к детским лагерям, то все эти суммы обоснованы. Цены каждый год повышаются, но это общая инфляционная картина, — констатирует Куткина. — В Новосибирск у «Тимуровца» ниже цены, чем у других, но это единственный лагерь, который в течение всего года находится на содержании у государства и получает субсидии. Все остальные лагеря — ведомственные, коммерческие — они должны себя окупать.

В «Юбилейном» на льготников приходится 20% от всех путевок. Речь идет о детях из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и детях участников СВО.

Ранее редакция сообщала о том, что главам районов Новосибирской области поручили ужесточить контроль за нелегальными палаточными лагерями.