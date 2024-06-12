У застройщиков Новосибирска зависло более 24 тысяч непроданных квартир

С января по май 2024 года застройщики Новосибирска открыли продажи в 56 домах. Для сравнения, с января по май 2023 года — в 33 домах. Об этом редакции Infopro54 сообщила сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

— Продажи не всегда открывают с началом строительства, обычно позже, — комментирует Елена Ермолаева. — В будущем число проектов может сократиться в связи с требованиями по строительству школ и детсадов.

Напомним, по данным Банка России, которые приводятся в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ», с начала 2024 года застройщики Новосибирской области сократили запуск новых проектов. Процент сокращения в докладе не уточняется. В пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ поясняли, что снижение количества новых проектов в начале года в Новосибирске было связано с вынужденной приостановкой выдачи разрешений на строительство в отдельных районах с дефицитом социальных объектов.

Собеседник Infopro54 также отметила, что на рынке недвижимости региона неуклонно растут остатки непроданных квартир.

— В конце мая 2024 года остатки непроданных квартир в Новосибирске составили 24,4 тысячи объектов, что на 3,7% больше, чем в предыдущем месяце, — поясняет Ермолаева. — Рост объема предложения наблюдается как в сданных домах, так и в строящихся.

При этом аналитик констатирует, что цены на рынке недвижимости Новосибирска продолжают расти, хотя темпы роста и несколько снизились по сравнению с прошлым годом.

— В мае 2024 года, к декабрю 2023 цены выросли почти на 6%, а средняя цена превысила 151 тысяч руб. за 1 кв. м, — сообщила Елена Ермолаева.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае новосибирские застройщики вывели на рынок 30 объектов.