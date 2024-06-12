Стало известно какие рекламные площадки используют новосибирские предприниматели

В 2024 новосибирские компании стали чаще пользоваться отечественными рекламными площадками. Это обусловлено сложностями с доступом к рекламным кабинетам ушедших из России сервисов, говорится в исследовании сервиса «Рекламный программатик» Platforma. По данным исследования, число предприятий, размещающих рекламу на ушедших из РФ площадках, сократилось на 11 п.п. относительно 2023 и составило 23% (против 34% в 2023).

Самой популярной у рекламодателей отечественной площадкой остается ВКонтакте (27%), на втором месте — «Яндекс.Директ» (24%), на третьем — Avito (14%).

Новосибирские предприниматели назвали основные преимущества российских рекламных площадок:

ценовая доступность (25%),

удобный интерфейс (18%),

широкие возможности таргетинга (16%),

возможность сегментации аудитории (13%),

широкий выбор рекламных форматов (12%).

Опрошенные аналитиками представители новосибирского бизнеса также назвали ключевые недостатки российских рекламных сервисов:

ограниченная аудитория (26%),

сложности с настройкой и оптимизацией рекламы (16%),

проблемы с качеством трафика (16%),

ограничения и цензура в рекламных материалах (15%).

Треть новосибирских компаний заложили на рекламу в социальных сетях наибольшую сумму от общего рекламного бюджета в 2024 году. При этом 12% компаний планирует потратить большую часть рекламного бюджета на ТВ-рекламу, а 11% — на контекстную баннерную рекламу в соцсетях. Еще 10% делают ставку на радиорекламу и 7% — на рекламу в печатной прессе.

Среди ушедших иностранных площадок, где новосибирцы размещают рекламу, по данным сервиса «Рекламный программатик» Platforma, в лидеры вышел Instagram* (* соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, 55%), TikTok и GoogleAds делят второе и третье место (у обоих по 17%). Самыми невостребованными рекламными сервисами оказались LinkedIn (5%), Facebook*(* соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, 4%) и Apple Search Ads (2%).

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