24 декабря Новосибирск с рабочей поездкой посетит Министр спорта РФ Павел Колобков

В рамках поездки в Новосибирскую область Министра спорта РФ Павел Колобков примет участие в заседании оргкомитета по подготовке к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске в 2023 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники заседания обсудят утверждение комплексного плана подготовки к проведению молодёжного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году и рассмотрят вопросы строительства многофункциональной ледовой арены на ул. Немировича-Данченко в Новосибирске, развития прилегающей территории и реконструкции ледового дворца спорта «Сибирь».

Фото: с сайта Минспорта РФ, автор фото Владимир Гердо / ТАСС