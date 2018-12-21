Новосибирская область улучшила свой результат в Национальном туристическом рейтинге

Составлен Национальный туристический рейтинг субъектов Российской Федерации за 2018 год, в котором Новосибирская область вошла в первую группу рейтинга – «Золотую двадцатку» и заняла 17-ое место, поднявшись с 20-го места в 2017 году, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.
Отмечается, что ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».
Для оценки субъектов Российской Федерации были использованы следующие критерии:
Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития
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