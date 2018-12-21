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Новосибирская область улучшила свой результат в Национальном туристическом рейтинге

Регион поднялся на три пункта и занял 17 место.
  • 21/12/2018, 13:01
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Составлен Национальный туристический рейтинг субъектов Российской Федерации за 2018 год, в котором Новосибирская область вошла в первую группу рейтинга – «Золотую двадцатку» и заняла 17-ое место, поднявшись с 20-го места в 2017 году, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

Для оценки субъектов Российской Федерации были использованы следующие критерии:

  1. Уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры
  2. Значимость туристической отрасли в экономике региона
  3. Доходность отрасли туризма и гостеприимства региона
  4. Развитие санаторно-курортной отрасли региона: объем платных услуг санаторно-курортных организаций
  5. Популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней
  6. Популярность региона у иностранцев
  7. Туристская уникальность
  8. Криминогенная обстановка
  9. Интерес к региону в интернете как к месту отдыха
  10. Продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития

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