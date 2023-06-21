240 детей украинских беженцев отняли соцслужбы в Европе

Представитель уполномоченного по правам ребенка в Украине Ирина Суслова сообщила изданию «Украинская правда», что властям стало известно о 240 случаев изъятия детей из семей украинских беженцев социальными службами ЕС.

По ее словам, проблема в том, что родители или родственники не оформили родство или опекунство в соответствии с европейским законодательством. Это, в свою очередь, позволило соцслужбам изъять ребенка из семьи, передаёт «Ъ».

В качестве примера Суслова привела ситуацию, когда мать осталась в Украине, чтобы работать, а бабушка с ребенком отправились в эвакуацию без доверенности на представление интересов. Таким образом, по европейскому законодательству, она не является родственницей ребенка, что позволяет социальным службам задействовать полицию и изъять ребенка из семьи.

Ирина Суслова добавила, что в настоящее время Украина работает с международными организациями, чтобы урегулировать вопрос и вернуть детей в их семьи.

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