Рекламодателям

Систему видеомониторинга настроят для поиска несовершеннолетних

  • 21/03/2023, 14:20
Автор:
поиск пропавших детей
Для этого видеокамеры на транспорте будут подключать к системе «Безопасный город» для передачи информации в режиме онлайн.

— В комитет по транспорту поступило обращение от уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области Надежды Болтенко о принятии мер, направленных на профилактику пропажи детей. Мы провели совещание с Минцифры, Минобразования и Минтранса по улучшению межведомственного взаимодействия по предотвращению потери детей посредством транспорта, — сообщила на заседании транспортного комитета регионального парламента депутат Елена Тырина. — Статистика показывает, что дети чаще всего сбегают с использованием транспорта и пригородных поездов, в том числе, в соседние регионы. Ключевая задача: чтобы в ближайшие три часа после исчезновения дети были найдены и возвращены по месту проживания или пребывания.

безопасный город

Систему «Безопасный город» предлагают масштабировать в Новосибирске

Надежда Болтенко пояснила, что в феврале принимала участие в круглом столе по вопросам безопасности несовершеннолетних, который организовывала федеральная общественная палата, где был представлен опыт департамента транспорта Москвы по профилактике исчезновения и поиску пропавших детей на транспорте.

— Мы познакомились с внедрением интеллектуальной транспортной системы в Москве, с тем, как они применяют искусственный интеллект в работе транспортного каркаса. Мы считаем, что в нашей области также достаточно развиты цифровые технологии и в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», мы тоже могли бы оперативно осуществлять поиск потерявшихся детей на транспорте, — подчеркнула Болтенко.

По данным ГУ МВД Новосибирской области, в 2022 году самовольные уходы в регионе осуществили 538 подростков, из них 382 из семьи, 167 — из госучреждений. За 2 месяца 2023 года ушли уже 108 подростков: 84 из семьи, 24 из госучреждений. 50% несовершеннолетних, при этом, пользовались услугами автотранспорта. На конец минувшей недели в розыске находилось 8 подростков.

интеллектуальная транспортная система

Проект создания интеллектуальной транспортной системы Новосибирска отстаёт по срокам

Для обеспечения оперативного поиска детей через систему «Безопасный город», по мнению Надежды Болтенко, нужно принять ряд мер:

  • Обеспечить оперативный обмен информацией между ведомствами и поисковыми группами «ЛизаАлерт».
  • Проработать единый механизм действий работников транспортной сферы (кондуктора, водителя, диспетчера) при обнаружении потерявшегося ребенка.
  • Увеличить оснащенность системами видеонаблюдения транспортных средств и обеспечить оперативный доступ к этой информации.
  • Разработать персональную привязку транспортных карт школьников для отслеживания их передвижения.

Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь пояснил, что Госдума в ближайшее время начнет рассматривать вопрос об обязательной передаче видеопотоков с транспорта в аппаратный комплекс «Безопасный город». В Новосибирской области, распоряжением губернатора, собственникам транспортных средств уже рекомендовано передавать в систему эту информацию.

— Сейчас камеры установлены на приоритетных общественных и транспортных пространствах. С правоохранительными органами и ФСБ прописана «дорожная карта» дополнительного оснащения и подключения объектов к передаче видеопотока в «Безопасный город», — пояснил Цукарь. — В этом году к подключению запланировано 326 камер с 60 объектов, которые представляют интерес для правоохранительных органов. Кроме того, мы ведем работы по подключению к аппаратно-программному комплексу камер из таких мест массового пребывания людей, как торговые центры. С технической точки зрения мы готовы подключаться к поиску несовершеннолетних с использованием системы видеоаналитики. Но для этого, совместно с МВД и ФСБ, в ближайшее время нужно определить список новых объектов подключения на 2023 год.

Начальник управления пассажирских перевозок Минтранса области Евгений Тюрин пояснил, что 60% общественного транспорта в области и 66% в Новосибирске оснащены системами видеонаблюдения. Весь новый транспорт также оборудован камерами. В полном объеме система установлена в метрополитене и сейчас идет ее подключение к «Безопасному городу». В режиме онлайн также предложено передавать видеоинформацию из пригородных поездов АО «Экспресс-пригород». Однако, с коммерческим транспортом на 100% вопрос пока решить не удается. Депутаты потребовали ужесточить контроль за этим направлением работы с перевозчиками, отметив, что по законодательству камерами должен быть оснащен весь общественный транспорт.

Сергей Цукарь уточнил, что на части транспорта сегодня стоят локальные системы видеомониторинга. Есть возможность настроить их на передачу видео в потоке, но это требует дополнительных затрат. Он предложил правоохранительным органам определиться с приоритетными маршрутами и на них отработать эту технологию.

— Сейчас мы активно работаем с видеоаналитикой. Смотрим видеокамеры по пути возможного следования ребенка: в банкоматах, торговых центрах. Если будет возможность отслеживать еще и передвижения на транспорте — это будет плюс оперативникам в поиске несовершеннолетних, — говорит заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами госвласти ГУВД МВД по Новосибирской области  Виктор Орлов. — Что касается маршрутов, то мы уже предлагали взять в работу самые длинные маршруты: 13, 28,34, 96, 97 и 111э. Для нас это актуально еще и в части предотвращения \раскрытия карманных краж.

Социальный профиль

Новосибирцам создают цифровые социальные профили

Что касается карт школьника, то Сергей Цукарь напомнил, что в области готовится карта жителя, которая позволит решить вопрос с персонификацией и отслеживанием транзакций, совершенных на транспортных средствах.

Еще один вопросом, который задавали сотрудники правоохранительных органов — сколько времени будет храниться архив. Сейчас в большинстве случаев срок составляет 30 суток. Но как на загрузке мощностей хранения скажется увеличения подключенных видеокамер и объем видопотока, пока сказать сложно.

 

Ранее редакция рассказывала о компании, которая предлагала оцифровать парки Новосибирска. 

Фото pixabay — marcino

715

Рубрики : Общество Власть Бизнес Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : поиск пропавших детей камеры видеонаблюдения Безопасный город


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
цифровая карта ярмарок Новосибирска

Ярмарки Новосибирска разместили на цифровой карте

Без регистрации в этой системе предприниматели не смогут получить торговые места.
Читать статью >>

Технопром-2023 пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа

Распоряжение об этом подписал губернатор области.
Читать статью >>
протест против мусорных полигонов

Глава района обещал содействие сельским жителям в решении «мусорных» вопросов

По крайней мере, речь идёт о том, чтобы донести их позицию до регионального руководства.
Читать статью >>
итоги работы новосибирского Академпарка в 2023 году

Академпарк получил прибыль от текущей хозяйственной деятельности

Выручка резидентов парка в 2022 году составила почти 40 млрд рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Ярмарки Новосибирска разместили на цифровой карте

21/03/2023, 18:11

За превышение допустимого уровня госдолга предлагают наказывать региональные власти

21/03/2023, 18:07

Технопром-2023 пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа

21/03/2023, 17:57

Томский завод полностью импортозаместит манометры на крупнейших атомных ледоколах

21/03/2023, 17:48
Популярное

Новосибирская область в числе лидеров по подростковой преступности

21/03/2023, 16:13

МВД продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022-23 годах

21/03/2023, 10:36

Причины храпа и способы его лечения

20/03/2023, 16:22
Новости компаний

Россияне чаще всего копят на ремонт, отпуск и лечение

21/03/2023, 16:53

ВТБ узнал, сколько комнат выбирают клиенты при покупке квартиры

21/03/2023, 16:50

ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней

21/03/2023, 14:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска