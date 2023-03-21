Систему видеомониторинга настроят для поиска несовершеннолетних

— В комитет по транспорту поступило обращение от уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области Надежды Болтенко о принятии мер, направленных на профилактику пропажи детей. Мы провели совещание с Минцифры, Минобразования и Минтранса по улучшению межведомственного взаимодействия по предотвращению потери детей посредством транспорта, — сообщила на заседании транспортного комитета регионального парламента депутат Елена Тырина. — Статистика показывает, что дети чаще всего сбегают с использованием транспорта и пригородных поездов, в том числе, в соседние регионы. Ключевая задача: чтобы в ближайшие три часа после исчезновения дети были найдены и возвращены по месту проживания или пребывания.

— Мы познакомились с внедрением интеллектуальной транспортной системы в Москве, с тем, как они применяют искусственный интеллект в работе транспортного каркаса. Мы считаем, что в нашей области также достаточно развиты цифровые технологии и в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», мы тоже могли бы оперативно осуществлять поиск потерявшихся детей на транспорте, — подчеркнула Болтенко.

Надежда Болтенко пояснила, что в феврале принимала участие в круглом столе по вопросам безопасности несовершеннолетних, который организовывала федеральная общественная палата, где был представлен опыт департамента транспорта Москвы по профилактике исчезновения и поиску пропавших детей на транспорте.

По данным ГУ МВД Новосибирской области, в 2022 году самовольные уходы в регионе осуществили 538 подростков, из них 382 из семьи, 167 — из госучреждений. За 2 месяца 2023 года ушли уже 108 подростков: 84 из семьи, 24 из госучреждений. 50% несовершеннолетних, при этом, пользовались услугами автотранспорта. На конец минувшей недели в розыске находилось 8 подростков.

Обеспечить оперативный обмен информацией между ведомствами и поисковыми группами «ЛизаАлерт».

Проработать единый механизм действий работников транспортной сферы (кондуктора, водителя, диспетчера) при обнаружении потерявшегося ребенка.

Увеличить оснащенность системами видеонаблюдения транспортных средств и обеспечить оперативный доступ к этой информации.

Разработать персональную привязку транспортных карт школьников для отслеживания их передвижения.

Для обеспечения оперативного поиска детей через систему «Безопасный город», по мнению Надежды Болтенко, нужно принять ряд мер:

Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь пояснил, что Госдума в ближайшее время начнет рассматривать вопрос об обязательной передаче видеопотоков с транспорта в аппаратный комплекс «Безопасный город». В Новосибирской области, распоряжением губернатора, собственникам транспортных средств уже рекомендовано передавать в систему эту информацию.

— Сейчас камеры установлены на приоритетных общественных и транспортных пространствах. С правоохранительными органами и ФСБ прописана «дорожная карта» дополнительного оснащения и подключения объектов к передаче видеопотока в «Безопасный город», — пояснил Цукарь. — В этом году к подключению запланировано 326 камер с 60 объектов, которые представляют интерес для правоохранительных органов. Кроме того, мы ведем работы по подключению к аппаратно-программному комплексу камер из таких мест массового пребывания людей, как торговые центры. С технической точки зрения мы готовы подключаться к поиску несовершеннолетних с использованием системы видеоаналитики. Но для этого, совместно с МВД и ФСБ, в ближайшее время нужно определить список новых объектов подключения на 2023 год.

Начальник управления пассажирских перевозок Минтранса области Евгений Тюрин пояснил, что 60% общественного транспорта в области и 66% в Новосибирске оснащены системами видеонаблюдения. Весь новый транспорт также оборудован камерами. В полном объеме система установлена в метрополитене и сейчас идет ее подключение к «Безопасному городу». В режиме онлайн также предложено передавать видеоинформацию из пригородных поездов АО «Экспресс-пригород». Однако, с коммерческим транспортом на 100% вопрос пока решить не удается. Депутаты потребовали ужесточить контроль за этим направлением работы с перевозчиками, отметив, что по законодательству камерами должен быть оснащен весь общественный транспорт.

Сергей Цукарь уточнил, что на части транспорта сегодня стоят локальные системы видеомониторинга. Есть возможность настроить их на передачу видео в потоке, но это требует дополнительных затрат. Он предложил правоохранительным органам определиться с приоритетными маршрутами и на них отработать эту технологию.

— Сейчас мы активно работаем с видеоаналитикой. Смотрим видеокамеры по пути возможного следования ребенка: в банкоматах, торговых центрах. Если будет возможность отслеживать еще и передвижения на транспорте — это будет плюс оперативникам в поиске несовершеннолетних, — говорит заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами госвласти ГУВД МВД по Новосибирской области Виктор Орлов. — Что касается маршрутов, то мы уже предлагали взять в работу самые длинные маршруты: 13, 28,34, 96, 97 и 111э. Для нас это актуально еще и в части предотвращения \раскрытия карманных краж.

Что касается карт школьника, то Сергей Цукарь напомнил, что в области готовится карта жителя, которая позволит решить вопрос с персонификацией и отслеживанием транзакций, совершенных на транспортных средствах.

Еще один вопросом, который задавали сотрудники правоохранительных органов — сколько времени будет храниться архив. Сейчас в большинстве случаев срок составляет 30 суток. Но как на загрузке мощностей хранения скажется увеличения подключенных видеокамер и объем видопотока, пока сказать сложно.

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