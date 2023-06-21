В Новосибирске на День города туалеты в парках будут бесплатными

Общественные туалеты в парках города и на площадках центральной части города на время празднования 130-летия Новосибирска, 24 и 25 июня, станут бесплатными для посетителей. Это решение мэрия Новосибирска приняла для санитарной защиты территории парков и дворов жилых домов.

Кроме того, в январе 2023 года мэрия закупила 323 биотуалета. Их установка осуществляется во время проведения праздничных, предпраздничных и других торжественных мероприятий в городе Новосибирске, по мере необходимости по заявке департамента энергетики и ЖКХ.

Согласно тендерной документации, на площадках центральной части города, «Михайловской набережной» и в парке «Городское начало» 24 и 25 июня будут установлены 60 биотуалетов. Пользование такими туалетами также будет бесплатным для всех посетителей.

Ранее вице-мэр Анна Терешкова говорила о том, что перед дирекцией парков Новосибирска поставлена задача сделать в 2024 году все туалеты в муниципальных парках бесплатными для посетителей. В настоящее время в большинстве туалетов плата за вход составляет от 30 до 50 рублей.

Согласно данным 2ГИС, по запросу «общественный туалет в Новосибирске» выдает 2066 результатов, в том числе расположенные в ТЦ, вокзалах, заведениях общепита и т.д.

По данным мэрии в Новосибирске 11 парков. На правом берегу — шесть парков (Михайловская набережная, Заельцовский парк, парк «Центральный» и др). На левом берегу Новосибирска находятся парки: «Бугринская роща», «У моря Обского», парк «Арена», а также «Парк Кирова» и «Затулинский дисперсный парк».

Ранее редакция рассказывала, что все туалеты в парках города Новосибирска на следующий год станут бесплатными.