Новый отечественный браузер российские пользователи смогут оценить уже в этом году

До конца года в России запустят браузер «Луна». Ожидается, что приложение будет доступно пользователям на устройствах с iOS и Android. Специалисты обещают, что оно позволит работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами, передает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию «Инновационная разработка».

По сведениям компании, браузер «Луна» обеспечит быстрый и безопасный доступ в интернет, а также к сервисам онлайн-покупкок и тем, которые связаны с механиками геймификации и программами лояльности. Он также будет способен блокировать рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах. Это даст возможность сайтам быстрее загружаться, заметно сокращая расход мобильного трафика.

Отмечается, что в «Луну» встроены отечественные сертификаты Минцифры, что выступает гарантом пропуска исключительно проверенных сайтов.

В перспективе в новый браузер будут встроены партнерские ecom и lifestyle-сервисы для онлайн-покупок, а партнерам проекта откроют доступ к расширениям для улучшения пользовательского опыта, таким, как адресная книга и пуш-уведомления.

Ранее редакция сообщала, что иностранные браузеры могут перестать отображать сайты из РФ.