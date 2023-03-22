240 млрд рублей потратили сибиряки на платные услуги в 2022 году

По данным Новосибирскстата, наибольшую долю среди платных услуг занимают коммунальные (19%), на них ушло 45 млрд руб., далее следуют медицинские (14%), они обошлись новосибирцам в 33 млрд руб., транспортные (12%) — в 30 млрд руб., телекоммуникационные (12%) и бытовые (12%), передает КП-Новосибирск.

Всего по итогам прошлого года в Новосибирской области оказали платных услуг населению на 240 миллиардов рублей. По сравнению с 2021 годом их объем вырос на 21%, уточнили в ведомстве.

— Сфера услуг тесно взаимосвязана с производством – здесь до конечного потребителя доводятся товары и обслуживается их потребление. От сферы услуг во многом зависит и развитие социальной инфраструктуры, — рассказали в Новосибирскстате.

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