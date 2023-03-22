В Иркутской области осенью появятся более 90 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах

Дополнительные 94 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появятся на дорогах области уже осенью. Об этом сообщил губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале. На покупку комплексов потратят порядка 425 млн рублей. Около 30 комплексов будет на федеральных трассах, более 40 — на региональных и местных дорогах. Также появятся мобильные комплексы. Пока торги по выбору подрядчиков на закупку и установку комплексов не объявлены.

— Поручил во всех без исключения муниципалитетах создать местные комиссии по безопасности дорожного движения, по примеру региональной. Пока, к сожалению, такие есть не везде. Работа не должна быть формальной. Необходимо анализировать аварии, искать варианты улучшения дорожной ситуации. В том числе это — ремонт улиц, установка освещения, знаков и изменение схем проезда. Человеческие жизни здесь — в приоритете, — отмечает Кобзев.

Места установки определили совместно с ГИБДД, местными администрациями и областным министерством транспорта. Учитывали статистику аварий и смертельных случаев. Задача — снизить количество происшествий, травм и смертей на дорогах. По данным Кобзева, статистика неутешительна. С начала года аварии унесли жизни 45 человек. Троих сбили насмерть прямо на пешеходных переходах.

По данным правительства региона, на данный момент в Иркутской области работает 105 стационарных комплексов и 1 передвижной.

Ранее редакция сообщала о том, что систему видеомониторинга настроят для поиска несовершеннолетних.