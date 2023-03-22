В новосибирских ТЦ появятся социальные патрули для контроля подростков

Детский омбудсмен региона считает, что проблема детской преступности в области остается на высоком уровне: речь идет, как о преступлениях, совершаемых самими несовершеннолетними, так и тех, которые направлены против них.

— Одной из причин этого является незанятость наших детей вне учебного процесса; отсутствие возможностей получения допобразования, интересного и полезного проведения досуга, — подчеркнула Надежда Болтенко.

Она обратила внимание на то, что дети очень много времени проводят в торговых центрах, в связи с чем в апреле запланировано начало работы социального патруля, как дополнительного инструмента, с помощью которого продолжится работа с подростками: понимания их текущих нужд в общении, интересах и увлечениях.

По словам детского омбудсмена, в регионе очень важно развивать подростковые центры, где бы дети могли общаться, проводить свободное время, находить друзей, принимать участие в различных направлениях деятельности центров.

Такой проект разрабатывается совместно с региональным Минобром и городским департаментом молодёжной политики. Болтенко в беседе с порталом Om1 добавила, что в Барабинске уже действует такой центр под названием «Зал ожидания».

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область в числе лидеров по подростковой преступности.

Фото из телеграм-канала уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области