240 нарушений со стороны управляющих компаний Новосибирска было допущено в этом году

В 2023 году было выявлено 240 нарушений со стороны управляющих компаний Новосибирска, сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО Динар Фатхутдинов в беседе с КП-Новосибирск.

По его словам, большая доля обращений была связана с деятельностью управляющих компаний. Преимущественно горожане были недовольны уборкой придомовых территорий. При этом проводились проверки и по выполнению обязанностей по очистке крыш от снега и наледи.

По сведениям Динара Фатхутдинова, всего за пять месяцев текущего года было внесено 128 представлений, возбуждено 51 дело об административных правонарушениях и объявлено 46 предостережений.

В результате работы областной прокуратуры в надлежащий вид привели 138 многоквартирных домов, а в зимнее время на 41 улице и придомовой территории были выполнены противогололедные мероприятия, заключил собеседник издания.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске зимний сход наледи привёл компанию-коммунальщика под суд.