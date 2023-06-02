В Новосибирске зимний сход наледи привёл компанию-коммунальщика под суд

Заместитель прокурора Калининского района передал в суд материалы дела в отношении должностного лица коммунальной отрасли. По версии прокуратуры, по вине коммунальщика зимой произошёл несчастный случай: от схода наледи с крыши дома пострадал 8-летний ребёнок. Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области. Как пояснили корреспонденту Infopro54 в прокуратуре, инцидент произошёл на ул. Богдана Хмельницкого, работы должно было проводить ООО «Уют» по договору с ООО УК «Регион».

— По версии следствия, в декабре 2022 года должностное лицо, ответственное за техническое и санитарное содержание дома, не приняла мер по обеспечению безопасности людей, не организовала ограждение территории сигнальными лентами и очистку крыши дома от накопленного снега, — сообщают в ведомстве.

Напомним, что Калининском районе зимой также произошёл инцидент с падением на ребёнка снега. В тот раз ребёнок не пострадал, однако торговую сеть «Монетка», с крыши которой произошло обрушение, по информации администрации района привлекли к ответственности.

Ранее редакция сообщала, сколько случаев схода снега произошло в феврале.